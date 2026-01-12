最萌0歲到88 歲長青跑者 渣打馬拉松2.6萬名人共襄盛舉

【記者許麗珍／台北報導】2026渣打台北公益馬拉松昨晨於總統府前熱情開跑，吸引來自全球51個國家、共2.6萬名跑者共襄盛舉。本屆賽事以「一起，跑更遠」為主軸，報名參賽年齡層更橫跨0至88歲，展現賽事包容性與全民參與精神。

2026渣打台北公益馬拉松，全程馬拉松男子組由年僅22歲的國內強棒洪偉齊以2小時30分11秒拿下全場冠軍；女子組則是由日本好手沼田夏楠以2小時40分15秒再度奪冠，並且刷新個人紀錄。此外，全馬國內女子組由國內好手朱盈穎以3小時1分7秒拿下冠軍。

廣告 廣告

本屆賽事由台北市政府體育局局長游竹萍、中華民國路跑協會理事長郭國雄，以及渣打銀行大中華暨北亞區行政總裁禤惠儀、渣打銀行董事長陳銘僑、總經理游天立共同鳴笛揭幕。游天立更親自參賽，挑戰11公里賽程，以實際行動支持公益路跑，展現渣打銀行對健康生活與社會責任的高度響應。

根據「2025 你心目中的渣打馬」跑者調查，近五成（46.3%）跑者認為渣打台北公益馬拉松是全台最具參與感與趣味性的馬拉松賽事。這次賽事報名年齡橫跨0歲至88歲，反映賽事已成為不同世代共創公益價值、展現全齡包容性的平台。

不到一歲的「最萌跑者」彤彤在家人陪伴下完成3公里賽程，成為全場「嬌」點。跑者家長分享說，這次是全家第一次參加馬拉松，希望透過輕鬆的方式，讓孩子從小感受公益與運動結合的溫暖，也是家人一同參與的寶貴記憶。

2026渣打台北公益馬拉松賽事以「一起，跑更遠」為主軸，吸引來自全球51個國家、共2.6萬名跑者共襄盛舉。渣打銀行提供

除了賽事本身之外，渣打馬拉松現場更結合多元娛樂與互動內容，提升整體參與體驗。人氣啦啦隊「樂天女孩」於終點區為跑者加油應援，金曲樂團「麋先生」則於賽後嘉年華登台演出，以音樂陪伴跑者完成挑戰，現場吸引眾多民眾駐足響應。

渣打馬拉松賽後嘉年華活動推出多類型表演及活動，讓跑者與民眾都能同樂。今年嘉年華與森林市集規模再度升級，提供多元攤位與親子互動體驗。其中，於「舊物義賣」攤位募集的二手運動用品於現場進行義賣，所得全數捐贈至渣打公益計畫（原 Futuremakers 公益計畫），持續支持社會弱勢族群。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜民眾黨跳船潮！參選人齊控「初選細節不透明」 基層怒：還有下一波退黨

獨家專訪｜蕭煌奇才登記結婚圈外女友 招認婚前上酒店、玩交友軟體

2026新北選戰三角督？吳子嘉曝民調：李四川與他五五波

