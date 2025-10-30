最血腥掃黑！巴西警圍剿毒梟至少132死 聯合國籲調查改革

巴西里約警方28號出動2500名警力，對當地販毒集團「紅色司令部」展開大規模掃蕩，目前已造成至少132人死亡，是里約史上死傷最慘重的執法行動，待認領遺體排滿貧民窟街頭，畫面震驚國際。聯合國呼籲進行獨立調查，並全面改革巴西的警察制度。

警方出動直升機跟裝甲車對「紅色司令部」展開大規模掃盪，雙方在街頭駁火，毒梟也反擊使用無人機投擲炸彈，大批犯罪分子遭到擊斃，不過也波及到平民，共造成上百人死亡，是當地史上致命的清剿行動。

廣告 廣告

空拍畫面可見街頭地面躺了一整排遺體，陸陸續續還有更多遺體從卡車上搬出，場面怵目驚心，震驚各界。

遺體推在馬路上。圖／美聯社、路透社、CNN

死傷人數之高，巴西總統魯拉深感震驚，巴西司法部長萬多夫斯基也表示，「總統感到意外，這麼大規模的行動聯邦政府事先竟不知情。」

同時間聯合國人權辦公室發言人烏達多指出，巴西必須打破極端殘暴的惡性循環，確保執法使用武力，須符合相關國際法規。

各界質疑里約當局執法過度，呼籲盡快展開調查。不過警方則秀出繳獲的上百支槍枝，強調紅色司令部組織嚴密、裝備精良，不得已才擊殺嫌犯。

警方查獲大量武器。圖／美聯社、路透社、CNN

國際中心／邱楷雯 編譯 責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

巴西低頭了？魯拉親自致電川普 請求取消40％關稅

巴西前總統波索納洛密謀政變罪成立 遭判刑27年3個月

巴西炸藥工廠爆炸 釀9死7傷、建築全毀