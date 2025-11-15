最衰代駕！ 舞廳派遣載到通緝犯 意外撞警被上銬逮

被逮捕的代駕根本不認識通緝犯，只是兼差跑代駕，接到舞廳派遣，沒想到載到通緝犯，衰捲刑案。（圖／TVBS）

真的是無妄之災，被逮捕的代駕根本不認識通緝犯，只是兼差跑代駕，接到舞廳派遣，沒想到載到通緝犯，當下只是聽客人指令開車，意外衝撞警車，衰捲刑案，慘遭上銬逮捕。

據了解，事發當時通緝犯與兩名友人在舞廳喝酒後，由舞廳人員幫忙叫了代駕。代駕司機與這些乘客完全不認識，只是依照職責接送客人。當警方攔檢時，車上人員慌亂中指示司機開車，導致他撞倒了警用機車。事件中，通緝犯立即棄車逃跑，而代駕司機則因撞車而停下，隨後與車上其他人一同被警方逮捕。

監視器拍到，代駕撞倒警用機車後，馬上停下來，第一時間也有下車一臉茫然，看著白衣通緝犯逃跑。（圖／TVBS）

成功派出所長陳昀辰表示，車上除了通緝犯李姓男子外，還有司機游姓男子以及李嫌的友人許姓男子和王姓男子，四人全部被帶回派出所。經調查後，李嫌因為通緝犯身分被解送歸案。

通緝犯兩名友人事後說，如果知道朋友被通緝就不會跟他一起喝酒，代駕成了案件中最倒楣的人。（圖／TVBS）

目擊民眾描述當時情況表示，警察似乎是要詢問車上人員一些事情，但隨後有人就丟下東西開始逃跑，警方立即展開追捕。據悉，通緝犯的兩名友人事後表示，若知道他被通緝，根本不會與他一同飲酒。

這位代駕司機因為單純接案而意外捲入刑事案件，不僅當場被上銬逮捕，還需面對後續地檢署的調查，內心受到極大驚嚇。整起事件中，這位兼差的代駕司機無疑成為最無辜的受害者。

