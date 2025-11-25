最衰的死法！巴西男家中睡覺 遭巨牛「從天而降」踩死

巴西一名男子在家中睡覺時，被「從天而降」的牛活活踩死。（示意圖／Unsplash）





根據《The Mirror》報導，巴西一名時年45歲的男子索薩（Joao Maria de Souza）在2013年某天夜晚與妻子一同入眠後，突然有一頭重達1公噸的巨牛從屋頂墜下，直接踩在索薩身上，妻子則幸運地逃過一劫。

索薩遭重踩後腿部骨折，被緊急送往醫院救治，一開始他除了腿傷整體身體狀況良好，還能跟家人正常交談，沒想到隔天卻突然離世，經查才發現索薩因牛隻踩踏，有嚴重的內出血。

至於牛為何會從屋頂掉進家中，經當局調查發現，該牛隻從農場逃出後，跑到索薩家旁的山坡上吃草，過程中不慎失足踩破索薩家的石棉屋頂，才會掉到夫妻倆的床上。

對於索薩的死，母親悲痛地表示「他2歲時差點因為腦膜炎喪命，我努力工作給他買藥，好不容易活了下來，現在卻在床上被一頭牛壓死」，崩潰地說「我養大我的兒子不是為了讓他被一頭掉下來的牛砸死的」。

