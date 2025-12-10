最被低估的低軌衛星概念股？ SpaceX＋亞馬遜雙認證！

文 ‧ 劉秉勳

圖片來源:優分析

在全球低軌衛星建設加速、AI伺服器需求爆量的背景下，多層PCB與HDI板大廠燿華(2367)近來成為市場重新聚焦的成長黑馬。法人指出，燿華的衛星業務、AI伺服器板與高階手機板三大產品線同步啟動，公司價值明顯低估，有望迎來新一輪評價重估行情。

燿華近年強攻太空通訊供應鏈，已成功切入全球兩大衛星陣營SpaceX Starlink與亞馬遜Kuiper，目前低軌衛星相關營收佔比已達15～20％。由於衛星星座將在未來多年持續擴建，從星上通訊模組到地端接收站都需要大量高階HDI板，使燿華具備長期穩健成長動能。

與一般PCB不同，衛星用板需承受極端溫差、輻射環境，高階製程門檻高、毛利率佳。燿華的衛星業務是公司被市場忽略的黃金成長曲線。

AI資料中心對新世代伺服器需求火熱，包括NVIDIA GB300以及多家CSP的ASIC平台，都帶動高階HDI板的複雜度大幅提升。燿華在今年第4季已正式開始AI伺服器板出貨，並通過多家國際客戶認證。

燿華長期為台灣三大高階手機板供應商之一，是蘋果供應鏈的核心成員之一。儘管全球手機市場成長有限，但由於高階HDI與多層板製程門檻高、產品穩定出貨，使燿華的傳統業務仍具備紮實底盤....閱讀更多

