最被低估Google概念股繼續漲！台股上漲200點 台積電站上1450元

昨日漲停的聯發科今日延續漲勢。圖為聯發科副董事長暨執行長蔡力行。

隨著美股前一個交易日主要指數全面收高，台股今日也持續上漲，昨日攻上漲停的聯發科（2454）也還在衝，早盤衝上1370元，可謂是最被低估的Google概念股，加權指數早盤上漲200點，台積電上漲10元，來到1450元。

預期降息的情緒持續升溫，美股在感恩節前的買氣回升，美股26日四大指數都收漲，尤其費城半導體指數收6,899.46點，上漲185.28點，漲幅2.76％，半導體族群漲勢強勁。

台股今日受到美股帶動，開盤上漲200點，加權指數來到27600點，台積電上漲10元，漲幅0.69%，股價來到1450元。

近期市場對於AI資本支出大戶Meta有意向Google購買TPU反應劇烈，而台股中最被低估的Google概念股聯發科也持續上漲，繼昨日攻上漲停後，今日早盤也大漲3%。

聯發科先前傳出與Google的ASIC專案合作有延後的情況，加上法人預期智慧型手機成長放緩，外資不斷大賣股票，股價一度下探到1130元，26日三大法人全數轉買，外界預期聯發科與Google的合作將深化。



