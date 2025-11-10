最親人的保護區？ 守著山海，也要顧腳下濕地——看國家公園署如何接住挑戰

海洋、森林和濕地視為全球三大重要生態系，濕地更有大地之腎的封號。在台灣，森林、海洋皆有專責的行政管理機關，那麼濕地呢？原來潛伏於國家公園署——2023年成立的國家公園署，不但是唯一以保護區為名的公署，更是《濕地保育法》的行政主管機關。

「民眾十分熟悉台灣的國家公園，對於九座國家公園以及一座國家自然公園琅琅上口，然而59座國家重要濕地，卻依舊陌生。其實全球濕地在維護水資源、調適氣候變遷、保護瀕危生物以及促進全民福祉上，扮演不可或缺的角色。台灣的濕地尤其珍貴。」上任半年多，內政部國家公園署長王成機接受專訪時指出，濕地保育是全球重要議題，台灣也不能缺席。

比森林流失更快 台灣濕地保育急起直追

全球對於森林砍伐的問題極為警覺，國際間不斷強調「零毀林」的重要性，但原始森林的消失速度依舊難以遏止。更令人憂心的是，相形於森林，全球濕地的消失是森林的三倍速。這突顯了濕地生態系面臨的嚴峻挑戰，也讓濕地保育成為全球環境議題的焦點。

隨著國家公園署的成立、將《濕地保育法》納入該署的主要業務範疇，台灣在濕地、森林與海洋保育三大領域分別由國家公園署、農業部林業及自然保育署，以及海洋委員會海洋保育署三足鼎立，形成完整且專責的保育體系。

公務生涯從國土測量起家 保育國土更仔細

國家公園署現址就在交通部航港局大樓的一樓和地下一樓。除了「三長」（署長、副署長及主任秘書）、行政單位及幾組人馬位於辦公室一樓，另有保育解說組及綜合計劃組位於地下室。

這一天，國家公園署長王成機來到地下一樓保育解說組長室，搬了張椅子就這樣討論起事情。沿途和工作人員問好。他雖非自然保育背景，對保育民間團體來說是陌生的面孔，然而，他過去數十年累積了國土測量背景，大山大海全都收納眼中。對於國土、自然環境的細節只會更加「頂真」（台語，意思是認真細心）。

提起公職生涯，王成機自1998年進入內政部，任職於地政司，並從司長轉任國家公園署長；期間參與全國地價相關事務的制定，包括國家測繪政策、房價政策、土地正義以及居住正義議題等，都屬於他在地政司的工作範疇。

在公務體系的前20年，工作重心都圍繞在這些測量與地政事務，涵蓋範圍包括中央層級的各項測量工作，無論是山岳或是海洋，甚至包括從空中測量國界。以海洋測量為例，內容就涉及水深探測、底層資源的調查，以及地形變化等課題，而這些對大眾來說艱深，卻是基礎的調查工作，使得國土的面貌更為清晰。

濕地保育 濕地零損失接軌全球

接任國家公園署必須快速熟悉業務，尤其是由營建署裡的一個組，變成一個署，位階提升也加大施政的格局，不但延續《國家公園法》，《濕地保育法》及《海岸管理法》對於整個署都是新的任務，也是國土保育的思維領航者，尤其濕地保育更是走入人群的保育概念。

濕地在國際間雖具保護區的概念，但在濕地範圍內，因有人類與自然界的長時間互動，而使得此地擁有美學、生態學或文化上的價值，而且與眾不同——每個濕地都不一樣，它的多樣性需要周邊居民來撰述，這也是為何保育利用計畫無法複製其他濕地的作法；因此需要呵護，同時也需維持舊有的互動，以保留其完整性。

全球都十分重視濕地保育，濕地餵養眾生的形象深植人心，例如西南沿岸利用獨特的地形地景，打造魚塭養殖水產；有「千塘之鄉」美譽的桃園，源於先民為了農田灌溉所需，在台地上鑿建埤塘水池來儲存雨水和溪水。這些魚塭、埤塘不僅是養殖、灌溉設施，也承載著水與文化的脈絡，不僅延伸與海、埤塘相關的民間信仰，也是詩詞歌謠的創作靈感。

時至今日，隨著台灣社會轉型，現代化使得人們逐漸遠離自然環境，埤塘、濕地成為陌生的存在，對於濕地保護的重要性與相關作法，也存在一些疑惑與不確定性。拉近與濕地的距離、濕地保育行動，可能是促進人類福祉、調適極端氣候最划算的做法。專家推估全球濕地每年提供高達8兆至39兆美元的經濟價值，由此可見台灣的濕地值得更多關注。

重返濕地 社區參與濕地標章制度

「我們鼓勵社區參與友善環境產業發展，並建立濕地標章制度，讓具有保育價值的農漁產品進入市場，創造保育與經濟雙贏。」王成機認為，透過品牌經濟誘因與產地故事的包裝行銷，協助社區轉型，也讓更多人從「消費」中參與濕地保育，形成正向循環。

此外，從認識到認同濕地，濕地不僅僅是自然資源，更是優質的環境教育場域。以台江國家公園為例，不但保留近300公頃、當地俗稱「十份仔」泥灘地，也允許既有漁業行為採捕，維繫了在地居民生計以及濕地生態；每年舉辦的「黑琵季」活動，藉由導覽、生態闖關、藝術展演等多元形式，積極引導民眾認識黑面琵鷺，以及濕地生態系的重要性。

另外，依據《濕地保育法》設立的濕地標章，即透過市場機制擴大社會參與濕地保育，以及推廣濕地環境教育，對象包括濕地生產、生態旅遊、觀光休閒遊憩等事業。舉凡農漁初級產物、加工品、文創品，或濕地生態教育推廣等。比如宜蘭員山的雙連埤，生產的農產品就有取得濕地標章。

濕地保育具體化 白皮書2027上路

內政部也在濕地保育法精神下擬定國家濕地保育綱領，引領國家重要濕地保育方向。總目標提綱挈領維護生物多樣性、強化濕地保育網絡系統、促進濕地生態保育及明智利用，確保重要濕地零淨損失，加強濕地與氣候變遷關聯之研究及與社區互動等多項重要使命。其中「確保重要濕地零淨損失」的目標，更迎頭趕上國際保育趨勢，展現台灣積極接軌全球的決心。

為了進一步將綱領的理想具體化，國家公園署正著手籌劃「濕地保育白皮書」，要將濕地的好處與恩惠一步一步娓娓道來，並置入永續、共享的概念，讓濕地提供源源不絕的生態系服務功能，先惠及居民，再擴散到全國。

白皮書預計2027年完成，過程將邀請產官學以及當地社區居民開會討論。「因為每一座濕地週邊的居民是核心權益關係人，凝聚週邊的民眾的共識是首要，並共同經營，接著引領大眾認識進而認同這個濕地。」

濕地保育利用計畫描繪濕地藍圖

在《濕地保育法》的精神下，國家重要濕地經營管理的依據就是「濕地保育利用計畫」，平衡濕地的生態保育與永續利用。除了將濕地範圍內分區管理，並保育與利用雙軌並進，有如為重要濕地描繪藍圖。只是，尚有幾座國家重要濕地未完成這項計畫。

在討論濕地管理的過程中，王成機提及，雖然部分濕地尚未制定保育利用計畫，但根據現行法規，對於這些尚無保育利用計畫的濕地，凡是在其範圍內進行任何行為或措施，都必須先諮詢相關主管機關。也就是說，只要涉及濕地範圍，即使尚未有保育利用計畫，相關行為仍需提交至審查會議，並諮詢審查委員的專業意見。

「這樣的程序設計，目的在於確保所有活動在進行前，都能夠獲得專業的建議與審慎評估，以減輕對環境可能造成的影響，落實濕地保護的精神。」王成機說。

全台59個濕地中，2處國際級、40處國家級，主要由國家公園署委託國家公園或其他相關單位經管，這類委託管理均需有充足的經費支撐；至於17處地方級濕地，則採補助方式，協助地方政府進行管理。然而，濕地相關的年度預算約落在8000～9000萬元之間。由於濕地數量多、規模不一，8000萬元的年度預算分配下來，實際上資源相當有限。

另一個挑戰則是管理人力與能力的侷限，資源分配和執行面臨不小壓力。有濕地專家疾呼，每年提供全球高達8兆至39兆美元經濟價值的濕地，退化的趨勢已嚴重到不容忽視，台灣每年投入在濕地保育上的經費同樣困窘。面臨這項困境，國家公園署將引入具社會責任的企業、學術單位，有力出力有錢出錢，保育台灣的濕地。

目前濕地主要分布於西南沿海地區，也就是集中在中、南部縣市。規劃、增設濕地分署或濕地中心等四級單位進行管理顯得必要。王成機表示，在規劃上，將優先設立南部濕地中心，並依據管理績效逐步發展其他分支機構，目的是增加地方濕地的管理效能，更加貼近濕地以及當地居民。