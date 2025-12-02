最貴光明燈！營建董娘10年砸500萬全包 原因曝

花費500萬元點燈，彰化鹿港天后宮號稱全台最貴的光明燈。（圖／東森新聞）





花費500萬元點燈，彰化鹿港天后宮號稱全台最貴的光明燈，連續9年都由從事營造業的高姓董娘點走。她向媽祖請示後，確定明年將續點要價50萬元的財運亨通斗，等於連續10年砸下500萬元。她強調會持續點斗，是因為媽祖真的太神了。

今年她多次投標都標不到工程，全年度只有兩件標案落袋，原本還懷疑自己是不是運勢差到谷底。但後來才得知，那些沒標到的工程陸續陷入停擺、延宕或預算問題，如果接下來，資金和公司調度恐怕會掉進賠錢黑洞。她反而慶幸是媽祖在提醒，讓她躲過危機。

12月1日是許多廟宇開始點光明燈的時間點，鹿港天后宮的財運亨通斗因價格高，被稱為全台最貴的光明燈。管委會表示，高姓營建商已擲出三個聖杯，明年的斗首依舊由她擔任。從105年開始，她每年都供奉斗首，9年間累計已奉上450萬元。

今年她因沒有工程案，暑假甚至閒到能環島、露營。直到強颱重創花蓮，她才發現原來公司的人力與機具，得以在空檔全力投入光復鄉救災。救災回來後，她連續兩個禮拜夢見媽祖，之後又順利接到工程標案，讓她深信冥冥之中受到媽祖保佑，也把損失降到最低。

鹿港天后宮表示，信眾點斗祈求一帆風順，而高姓女子的經歷，也讓許多信徒直呼媽祖非常顯靈。

