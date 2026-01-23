最貴教訓！黃仁勳罕吐「人生唯一後悔的事」 竟與一輛賓士有關

輝達執行長黃仁勳近日在2026年瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）上，罕見談到人生中唯一後悔的事。他回憶，當年輝達首次公開發行（IPO）後，公司市值約3億美元（約新台幣94.5億元），為了給父母送一份體面的禮物，他賣掉部分股票，買了一輛賓士S-Class，多年後回想，這個決定成了他最昂貴的一次消費。

根據《Wccftech》報導，黃仁勳在達沃斯論壇與全球最大資產管理公司貝萊德執行長芬克（Larry Fink）對談時分享了這段往事。他笑稱，隨著輝達市值一路飆升，如今已接近5兆美元，當年那輛賓士車等同用未來天價股票換來，可說是「世界上最昂貴的汽車」。

廣告 廣告

黃仁勳坦言，無論是自己還是父母，回想起來都對當初過早賣股感到些許遺憾。

不過，黃仁勳並未因此氣餒。他強調，相較於股市波動，他更關注產業基本面。在超大規模雲端運算廠商（Hyperscalers）的推動下，全球正經歷人類歷史上最大規模的基礎設施建設，這主要得益於超大規模資料中心的普及。而前沿模型及其應用的發展，也需要強大的運算能力。

談到AI產業的發展，黃仁勳指出，目前的建設投入已達數千萬美元，未來需求更可能達到數兆美元。他認為，這種大規模投入完全合理，因為AI模型需要處理海量語境訊息，才能產生驅動上層應用所需的智慧。

更多風傳媒報導

