最貴的台股ETF要分割了！00631L預計「1拆22」 3/24日最後交易日

晶圓代工二哥聯電（2303）周二（27 日）收漲停收在 76.2 元，股價創 2000 年 9 月 14 日以來近 26 年新高，今（28 日）早開高，盤中高點達 79.7 元，挑戰 80 元。受聯電股價表現帶動，含有高張數聯電的台股ETF也表現亮眼。 示意圖

[Newtalk新聞] 「ETF股王」元大台灣50正2（00631L）分割作業將啟動！元大投信今（29）日公告分割投票結果正式通過，以其目前淨值估計，分割比例為「1 拆 22」，3 月 24 日為分割前最後交易日，自 3 月 25 日至 30日暫停交易，31 日恢復交易。

00631L 為槓桿型台股ETF，也是目前台股市場中最貴的ETF。隨著台股大盤屢創天價，該ETF價格也水漲船高，高點一度來到 465.85 元，今收在 458.75 元。統計自 2014 年 10 月 31 日掛牌以來至昨（28）日收盤，00631L 報酬率高達 2,171%，漲幅遠超同期間高含「積」量的ETF，及同期間台股加權指數的含息報酬率 442%。

在多頭行情下，00631L 表現強勁，但由於其本質並非傳統持有股票的 ETF，而是透過 「台指期貨」 來達成單日追蹤台灣 50 指數兩倍報酬的工具波動風險大，適合短線操作。為降低投資門檻，將發起「1 拆 22」分割投票，後續將於 3 月 25 日至 30 日暫停交易。

以 3 月 25 日單位數進行分割，當天揭露之淨值即為分割後，惟至 3 月 31 日恢復交易前仍會波動，故可參考 3 月 30 日元大投信官網公布之 00631L 基金淨值，3 月 31 日起即以分割後價格交易。針對 00631L 分割，投資人可於元大投信官網查詢相關公告與最新訊息，或洽自己所屬證券營業員。

法人分析，00631L 具備適度放大潛在報酬的特性，適合小資族用小額創造財富。過去因上漲幅度驚人，價格從 20 元漲到現在約 460 元，每張投資門檻較高，參考 0050、0052 經驗，分割後價格將變得親民，吸引更多投資人加入。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

