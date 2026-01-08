最貴的教訓！中國17歲屁孩站海底撈桌對火鍋撒尿 判賠993萬登報道歉遭酸爆

2名少年在上海一家門市竟在酒後火鍋內撒尿，引爆社會譁然。（翻攝自微博）

中國火鍋連鎖店「海底撈」，2名少年在上海一家門市竟在酒後火鍋內撒尿，引爆社會譁然，2人也被業者告上法院。對此，2人及其父母判賠993萬元，唐姓少年今日登報道歉，但說詞模糊不清遭其他網友酸爆。

17歲唐姓少年與17歲吳姓少年2025年3月在海底撈包廂內用餐時，酒後站在桌上朝著火鍋撒尿。影片曝光後引起中國社會譁然，2名少年被行政拘留，上海市黃浦區法院同年9月判少年與其監護人在指定報刊上賠禮道歉，賠償人民幣220萬元（約新台幣993萬6,212元）。

廣告 廣告

唐男發聲明道歉，表示他已深刻認識到自己的錯誤，並向業者致歉，「我也接受到了來自家長、學校、公安、法院，以及網絡廣大消費者的批評與教育，我會吸取深刻的教訓，改過自新。長大後，我要努力成為一位對家庭，對國家，對社會有擔當的人。」

唐姓少年登報道歉。（翻攝自微博）

對此，中國網友回應「都不是實名道歉」「父母不管小孩，社會會幫你管」「他們不是知道錯了，是知道怕了」「哪有名字？哪間餐廳？哪個人？都不清不楚，這不是個有效的聲明。」「致歉人那兒怎麼沒有吳某（另一名當事人）？」「一點羞恥心還沒有嗎？」。

其他網友質疑，「17歲還不知好歹，220萬還是判少了；登報道歉不是終點，責任與教育才是核心」「220萬的天價賠償給所有熊孩子和家長上了一課」「一開始說熊孩子，我還以為是5、6歲呢，結果聽完才知道17歲了。家長問題也很大，你不教孩子，總有人替你教」。

「哪有名字，那間餐廳，哪個人。都不清不楚。這不是個有效的聲明」「道歉有用還要警察做什麼」「17歲就喝酒了？」「太噁心了，感覺應該多賠點」「這也太沒素質了」「17了還有媒體叫他小還，哪門子的小孩」「不知道的以為是5、6歲小孩寫的檢討書呢」。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

李在明試辦中國團客免簽 2人元旦入境秒失聯！未列非法居留原因曝光

23歲中國女導演驚傳柬埔寨墜樓亡 警方曝監視器畫面內容

Kolas喊「我不是中國人」 國台辦扯：原民是「從中國移居的古越人」