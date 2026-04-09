最貴股東會紀念品？長榮送「德國大牌1神物」曝2大領取條件
財經中心／王文承報導
一年一度的上市櫃股東會旺季即將登場，股民最期待的莫過於股東會紀念品。各家企業除了比拚財報與股利政策外，在紀念品上也卯足全力、花樣百出。其中，長榮（2603）將於5月28日召開股東常會，也正式揭曉今年紀念品，將發送「德國雙人全鋼刨刀」給股東。
最貴股東會紀念品？長榮送德國大牌1神物
在領取條件方面，長榮表示，持股未滿1000股的股東，除非親自出席股東會或採電子方式行使表決權，否則將不予發放紀念品。
不過需要注意的是，今年股東會紀念品的最後買進日已於3月25日截止，未在此之前持股的投資人，即使現在想補進，也無法參與領取。
長榮今年股東常會將於5月28日上午9點舉行，地點位於台北市中山南路11號的張榮發基金會國際會議中心11樓會議廳。若股東選擇以電子方式行使表決權，投票期間則為4月28日至5月25日。
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