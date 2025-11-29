最貴股王！信驊飆破7,000元 股市上看「30千金」

台股人氣持續回溫，高價股掀比價效應。股王信驊（5274）昨（28）日開高走高一口氣衝上漲停7,315元，刷新台股史上首見股價突破7,000元大關的超高天價紀錄。

外資法人目前喊出的信驊目標價，最高上看7,500元，顯然持續看好股王後市空間。

近期台股高價股衝勁十足，法人分析，在這波高價股浪潮中，台股出現兩大里程碑。首先，2,000元以上高價股昨天首次出現11檔合體，顯示市場對於高本益比、高成長性的科技股信心大增。其次，千金股總檔數目前維持在26檔，但是隨高價股比價效應逐漸發酵，市場預期這股動力將從2,000元級外溢至千元級、準千元級，有望帶動台股邁向「30千金」。

統計昨天共19檔股票創下歷史新天價。值得關注的是，在這19檔創新高股票中，有八檔、占比42％為千金股，分別為信驊、穎崴、台光電、鴻勁、旺矽、富世達、健策、創意，主要為AI、高速運算與半導體高階製程關鍵供應鏈要角。

當中又以股王馬首是瞻，三大外資近期一致樂觀看待信驊，紛紛調升目標價。摩根士丹利（大摩）將目標價從6,100元大幅拉升至7,500元，為目前外資圈最高預估；高盛將目標價自6,000元調高至7,300元；摩根大通（小摩）則把目標價從7,000元上修至7,200元。三家外資同樣給予「優於大盤」與「買進」評等，市場對於信驊後市信心進一步升溫。

信驊董事長林鴻明日前表示，受惠供應鏈轉順，目前出貨優於預期，二度上修本季營運展望，本季預期是今年全年高峰，訂單能見度直達明年第2季，2026年業績持續向上。

信驊是全球最大遠端伺服器管理晶片（BMC）製造商，產品廣泛用於AI伺服器與一般伺服器。信驊日前參加櫃買中心舉行的業績發表會，林鴻明釋出以上訊息。信驊二度上修本季展望，意味AI市況比外界預期更強。

因資安規範日趨嚴格，BMC平台更新周期已由過去三年縮短至一年半，帶來更頻繁換機需求，信驊同步大幅上調BMC潛在市場規模（TAM），估計2030年將達4,650萬顆。

信驊近期受惠AI伺服器滲透加速、BMC與安全晶片需求強勁成長，第3季營運再創新高。

