最貴股王！信驊28日衝漲停 「這8檔」千金股再創新天價

股王信驊28日股價一口氣衝上漲停7315元。（圖／報系資料照）

股王信驊（5274）28日股價火力全開，一口氣衝上漲停7315元，大漲665元、漲幅達10％，改寫台股史上首見股價躍升7000元大關的超高天價紀錄。

法人統計28日共19檔股票創下歷史新天價。而在這19檔創新高股票中，有八檔、占比42％為千金股，分別為信驊、穎崴（6515）、台光電（2383）、鴻勁（7769）、旺矽（6223）、富世達（6805）、健策（3653）、創意（3443），主要為AI、高速運算與半導體高階製程關鍵供應鏈。

三大外資近期一致樂觀看待信驊，紛紛調升目標價。摩根士丹利將其目標價從6100元拉升至7500元，為目前外資圈最高預估；高盛將目標價自6000元調高至7300元；摩根大通則把目標價從7000元上看至7200元。三家外資多給予「優於大盤」與「買進」評等，市場對於信驊後市信心進一步升溫。

信驊董事長林鴻明日前表示，受惠供應鏈轉順，目前出貨優於預期，二度上修本季營運展望，本季預期是今年全年高峰，訂單能見度直達明年第2季，2026年業績持續向上。信驊目前維持明年首季營收26億至27億元的財測區間，年增約25%至30%，並看好AI伺服器與一般伺服器雙引擎將持續推動明年全年業績持續成長。

信驊是全球最大遠端伺服器管理晶片（BMC）龍頭，受惠AI伺服器與雲端資料中心持續擴產與升級，一般伺服器需求也在換機周期與企業IT支出回溫帶動下回升，推升公司中長期訂單與營收成長前景。因資安規範日趨嚴格，BMC平台更新周期已由過去三年縮短至一年半，帶來更頻繁換機需求，信驊同步大幅上調BMC潛在市場規模（TAM），估計2030年將達4650萬顆。

