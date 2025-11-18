最貴跳槽？前台積電「V姊」李文如拋3800萬限制股轉戰輝達

有台積電最年輕副總稱號的李文如，今年7月突然辭職，各界好奇她的下一步動向為何。（圖／翻攝自台積電官網）





最貴跳槽？有台積電最年輕副總稱號的李文如，今年7月突然辭職，各界好奇她的下一步動向為何。如今曝光，原來是加入輝達！傳出今（18日）報到，擔任企業級用戶相關部門的副總裁，同時管理台灣銷售業務，權限比過去更大，引起關注。不過在如今AI泡沫疑慮之下，輝達即將公布的財報，也將成為市場風向球。

輝達星艦緩緩從空中降落，台灣總部一舉一動備受關注，如今傳出高層人士異動。展現自信、露出一口白牙，他是前台積電副總李文如，傳出18日輝達報到，擔任企業級用戶相關的WWFO部門副總裁，未來同時掌管台灣銷售業務，權限比過去更大，戰略位置也更高。

廣告 廣告

台積電什麼都讚，連人才都很頂尖。六年級生的李文如曾在Google、Apple、高通任職，2022年加入台積電，從資深處長做起，一年後升任副總，主要掌管上兆元級別採購金額。今年7月突然離職，震驚各界。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣：「這麼幹練的一個人，然後到輝達去，其實她做的不是採購，而是去做銷售。所以說未來的話，她一定可幫助黃仁勳在銷售這一端出一分力。」

輝達將公布財報，市場預測上季營收年增56％，來到548.3億美元，調整後EPS將年增54％，來到1.25美元。即便美國銀行分析師看好，卻也有放空消息傳出，像是知名放空投資人貝瑞宣告做空輝達，矽谷富豪蒂爾也將手上的53萬股輝達全數出清。難道將引發AI泡沫化嗎？

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣：「人工智慧市場只不過走到山路而已，連山腰都還不到。但是在股價上面來講，實際上它已經在近五年的高點、甚至是歷史高點區。這部分會不會有金融面，或是股價部分泡沫化的出現，這才是大家要比較去關心的話題。」

輝達的一言一行都牽動市場神經，從人才布局到財報成績，能否延續霸主氣勢，全球拭目以待。

更多東森新聞報導

T17、T18又卡關？ 李四川曝「新壽1要求」：無法接受

王義川「輝達圖利說」遭炎上 藍嗆「憨川」人如其名

質疑北市府圖利輝達挨轟！ 王義川改口：方向是對的

