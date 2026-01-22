最貴鹽酥雞！彰化男偷路邊機車150元炸物「失主不和解」 慘挨罰2萬

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

彰化員林市一名詹姓男子在散步途中，因聞到街頭飄散的鹹酥雞香味，一時起了貪念，竟對路邊機車上吊掛的炸物下手。失主憤而向警方報案。警方隨後透過路口監視器鎖定詹男行蹤，並將其移送法辦。

詹男為了一包150元的炸物，付出2萬元罰金的慘痛代價。（示意圖／unsplash）

根據警方調查，詹男是趁四下無人時將整袋食物偷回家享用，到案坦承當下是被炸物的香氣吸引，才臨時起意竊取。雖然被竊物品的價值僅約150元，但失主陳男態度相當堅決，拒絕與詹男進行任何調解。

彰化地方法院法官在審理時指出，詹男因個人口腹之慾漠視他人的財產權益，任意竊取他人財物，行為實屬不該。考量到詹男犯後坦承犯行的態度，並審酌其素行、犯罪動機、手段以及所竊取財物的價值，最終依竊盜罪判處詹男罰金2萬元。

