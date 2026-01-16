最貴一晚4.5萬！阿里山賓館房價被酸「越南盾嗎？」 網曝不敗真相：這間沒有對手

阿里山賓館最新房價曝光，最貴一晚要4萬5千元，引發網友正反論戰，但有人認為阿里山這樣的房價其實算合理。（翻攝阿里山賓館官網）

國旅住宿動輒上萬元為人詬病，但近日一間飯店的房價卻引發網友正反意見。一名網友貼出阿里山賓館2026年最新價目，其中比較基本的貴賓雙人房平日要價1萬5千元，最貴的首相套房平日要價3萬5千元，特殊假日更來到4萬5000元，讓原PO直呼，「是越南盾嗎？」。房價曝光後，有人覺得「貴成這樣好扯」；但也有人分析，阿里山無法再蓋新飯店，也不缺人去住，擁有這樣等級價位的飯店算合理。

有網友近日在「爆廢1公社」臉書社團發文，並貼出阿里山賓館2026年最新房價，直呼「差點以為是越南盾」。照片顯示，阿里山賓館比較一般的貴賓雙人房平日要1萬5000元、假日要1萬9000元，特殊假日要2萬1000元；基礎四人房平日則要2萬1000元、假日要2萬6000元，特殊假日要2萬8000元。至於最貴的「首相套房」，平日就要3萬5000元、假日要價4萬2000元，特殊假日更來到4萬5000元。

房價曝光後，引發網友熱議，有人認為太貴，「花這些錢不如去日本玩，機票和住宿費也差不多這個價錢了，說不定還更便宜呢」、「貴成這樣好扯」、「到時候像墾丁一樣，再來喊說人進不來」。

不過，也有人認為，這樣的房價對阿里山賓館來說合理，「這是以價制量的價錢啊，阿里山賓館真的不缺人去住」、「阿里山不像日月潭有腹地可以蓋新飯店，沒有競爭對手，房間數量有限，價錢飆高不意外」、「阿里山森林的確是世界罕有…再者，這地區早就不可能有新的旅館能進駐，甚至連原地重建都不容易」。

根豦阿里山賓館官網介紹，飯店位於位於嘉義阿里山森林遊樂區，距今已有百年歷史，前身是日治時代的「阿里山林場俱樂部」，1965年林業署重新修繕，除了保留原有珍貴的檜木建築外，另外改建原林場單身宿舍，新建鋼筋水泥建築的樓房，共計套房16間，日式疊席房7間，並更名為「阿里山賓館」，營運至今。

