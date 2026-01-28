政治中心／陳崇翰 陳妍霖 胡崇恩 基隆報導

民進黨基隆市長參選人、基隆市議長童子瑋的阿公''童永''，擔任多屆宮廟主委，長期行善、關懷弱勢，還被聘為總統府資政，地方特別為他舉辦百歲誕辰餐會，童子瑋說，阿公把香火變成照顧人民的力量，幾十年的付出，備受肯定，希望和阿公、爸爸三代同堂繼續為地方服務。

勤跑基層，民進黨基隆市長參選人、也是基隆市議長童子瑋，和他的阿公童永，一起切蛋糕，在眾人見證下，歡慶阿公百歲生日。

廣告 廣告





最資深總統府資政「童永」慶百歲 童子瑋：阿公付出受肯定

最資深總統府資政「童永」慶百歲 童子瑋：阿公付出受肯定（圖／民視新聞）

「請我們100歲的阿公切下我們的生日蛋糕！」坐在輪椅上的，就是童子瑋阿公''童永''，長期擔任基隆市慶安宮主委，現在是榮譽主委，適逢百歲，宮廟為他舉辦百歲誕辰餐會。





基隆市議長童子瑋說，「阿公呢，他從13歲就來基隆打拼，阿公從慶安宮從第4任擔任到主任委員，主任委員到第11任這一路走來非常不容易，那和大家長期和我們這個基隆我們的慶安宮的委員，一同捐贈醫療器材，發放獎學金，關懷弱勢家庭，把香火變成真正照顧人民的一個力量，長達幾十年的付出，蔡總統是國策顧問，賴總統他又升官變成總統府資政，是全台灣最資深年紀的一位資政」。





最資深總統府資政「童永」慶百歲 童子瑋：阿公付出受肯定

最資深總統府資政「童永」慶百歲 童子瑋：阿公付出受肯定（圖／民視新聞）

將慶安宮主委重任，交棒給兒子童德裕，童永長期行善，透過宮廟發放獎學金、關懷弱勢，不僅是連三任基隆市政府的市政顧問，蔡英文任內被聘為國策顧問，現為總統府資政，也是總統賴清德的舅舅，長期行善，為地方服務，備受各界肯定。





慶安宮新任主委童德裕說，「所有廟的事，爸爸就第一個就到了，不是這樣而已喔，除了我，把我拉上爐主，拉上去以後，連我兒子童子瑋，他當議長，我們三代一起來服務，對基隆服務」。

童永和兒子童德裕、孫子童子瑋三代同台現身，象徵服務地方一棒接一棒，成為地方美談。

原文出處：最資深總統府資政「童永」慶百歲 童子瑋：阿公付出受肯定

更多民視新聞報導

白營版軍購案藏問題 沈伯洋批黃國昌違憲

白批賴總統「挾洋以自重」 鍾佳濱重砲回擊：義和團說法、國台辦思維

國共智庫交流下週北京登場 綠批藍「對中同步」：實質成統戰執行節點

