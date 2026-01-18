民視新聞／綜合報導

高雄有位最資深的追星族－田翁桂悅，高齡88歲，她自曝從初中開始追星，甚至婚後還曾帶小孩到電視台跟影星要簽名，追星資歷就超過70年，翻開阿嬤收藏的簽名本，裡頭有上百張影星照片，包含潘迎紫、秦漢、江蕙、費玉清等巨星，幾乎每張都有親筆簽名。

資深追星族 田翁桂悅：「這個本子呀，我以前好幾本啊。」

翻開田翁阿嬤的相本，宛如進入時光機，六、七零年代的當紅偶像一字排開，包含「不老妖姬」潘迎紫、金馬影帝秦漢、歌仔戲國寶楊麗花等人，這些人都是阿嬤當年追的超級大明星。

最資深追星族！ 88歲阿嬤上百張巨星親簽收藏大公開

資深追星族 田翁桂悅：「黎明啊，寇世勳啊，這個是我寫信去要的、楊貴媚啊」

還有二姐江蕙、小哥費玉清等歌壇巨星，阿嬤也很喜歡，知名主持人徐乃麟跟陽帆，當年顏值直逼韓星，也在阿嬤的收藏行列。88歲的田翁桂悅，自曝是最資深的追星族，因為她追星超過70年！

資深追星族 田翁桂悅：「我剛上初中的時候（開始追星），今年88歲。大家很都同學都在（追星），我也信去香港討（簽名），討一討回來，大家互相交換。」

阿嬤透露，當初為了追星，從高雄奔到台北電視台，就為了拿到偶像的簽名，有些港星見不到，阿嬤還直接寫信去要簽名，非常瘋狂。

資深追星族 田翁桂悅：「帶她（孫女）媽媽，什麼喜相逢、藍寶石後台那邊。費玉清、江蕙他們，等他們，給他們簽。」

資深追星族 田翁桂悅：「我看電視看了，我喜歡這個明星，我就寫信去要。」

田翁桂悅孫女：「因為我那個時候就是，發現阿嬤的收藏，我就想說，因為我們有三個姊妹，然後我們三個姊妹其實都有在追星，我們都是追韓星啦，然後因為我媽媽跟我媽媽的姊姊，她們也有在追星所以我覺得追星根本就是會遺傳的一件事情。」

上百張明星親筆簽名照，是田翁阿嬤人生中最驕傲的收藏，現在孫女們也熱衷追星，也成為祖孫之間，最熱血的共同興趣！

