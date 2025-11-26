「最辣營養師」高敏敏洗澡片曝光！鏡面反射真實曲線掀9.5萬朝聖潮

娛樂中心／綜合報導

有「最辣營養師」之稱的高敏敏，擁有專業營養知識與亮眼外型，經常透過社群平台分享健康資訊與生活日常。近日她在 Instagram 與臉書同步上傳一段代言蓮蓬頭的宣傳影片，畫面中不僅展現她自然又優雅的生活感，更因鏡面反射畫面而意外掀起熱議。

高敏敏釋出洗澡短片引來3.2萬人羞看。（圖／翻攝自minmin_rd IG）

影片中，高敏敏將長髮紮起，露出香肩與光滑美背，手握蓮蓬頭在浴室中淋浴，神情放鬆，動作溫柔自然。她邊示範產品功能、邊講解水壓與噴霧模式，卻在過程中因鏡面反光，意外拍下若隱若現的身影線條，引發粉絲暴動。她隨即以幽默口吻自嘲：「拜託拜託演算法不要讓另一半看到ㄚ……。」還是讓不少粉絲大力給「讚」

廣告 廣告

高敏敏不時會大方放送好身材福利。（圖／翻攝自minmin_rd IG）

這段影片上架後短短時間內就突破9.5萬次觀看，不少網友湧入留言大讚「女神等級的營養師」、「連洗澡都這麼優雅」、「我已被說服下單」、「太性感了吧」、「美背線條好驚人」。也有粉絲誇她不僅外型亮眼，更懂得以自然方式呈現健康與自信的美感。

今年33歲的高敏敏已是個二寶媽，外型依舊保養得宜。她畢業於北商大企管系研究所，擁有國家考試營養師證照，除了長年致力於推廣飲食健康與生活管理，也著有多本暢銷書籍，並時常受邀至電視節目、講座分享專業見解。

更多三立新聞網報導

扯！韓籍啦啦隊「哈妮女神」朴恩惠遭恐怖粉絲舔手嚇壞 經紀公司發聲了

日本性感女神「戀物天使」機場突腹部大量出血！緊急送醫動手術

「13神級女神」本週末來台！睽違3年「AV救世主」高橋聖子復出回歸

13年前看見子瑜！舞蹈恩師曬舊照遭酸「蹭」狠嗆酸民：會蹭到你下地獄

