「最辣禮生」雪岑解放！重塑性感靈魂告白：我脫下不是衣服「是害怕」

娛樂中心／綜合報導

有「最辣禮生」之稱的高挑超人氣模特兒雪岑。（圖／翻攝自IG @snowy_175cm）

有「最辣禮生」之稱的高挑超人氣模特兒雪岑 Snowy，正式宣佈推出個人首部寫真詩集《雪之下．岑之名》，以光與詩交織出她獨有的靈魂肖像。從賽車女郎到時尚寫真創作者，她以性感為起點，走向更深層的自我對話。這本作品不只是寫真，更是一場靈魂的自白，一封寫給自己的信。

「最辣禮生」雪岑推出首本寫真詩集（圖／ 曖維多媒體廣告行銷提供）

雪岑以身高176公分的挺拔身姿活躍於展演界，曾多次擔任賽車展模與品牌形象代表，更是禮生代表之一。這次她親自擔綱《雪之下．岑之名》的企劃、造型與詩文撰寫，將「性感」重新定義為一種誠實與勇敢。她坦言：「我不是穿上性感的衣服，而是脫下了害怕。」每一次按下快門，都是她與自己和解的過程。

雪岑首度徹底解放展現高挑超S級身材。（圖／ 曖維多媒體廣告行銷提供）

在鏡頭前的光影之間，雪岑用姿態訴說情感，用文字捕捉靈魂的溫度。雪岑說：「性感從來不是武器，而是一種知情的溫柔。我的身體不是邀請函，而是存在的證明。」對她而言，寫真不只是視覺的展示，而是記錄內在轉變的日記。她用光描寫詩，用詩解構光，讓每一格影像都像是一句對世界的低語：「我不是為了吸引誰，而是為了回頭看自己。」

「最辣禮生」雪岑化身超辣速食店美眉。（圖／ 曖維多媒體廣告行銷提供）

《雪之下．岑之名》將詩與影像結合，構成一場關於「愛自己」的靜謐旅程。她在書中以詩句寫下心聲：「懂得擁抱自己的人，比會拒絕的人更勇敢。」在脆弱與堅強之間，她找到屬於女性的自由節奏，《雪之下．岑之名》已於雙11當天預購。

作為品牌《Shan Co》的主理人，雪岑更透露，未來五年將打造結合時尚、靈性與女性力量的「品牌宇宙」，讓創作成為更多人照見自我的媒介。「光會來的，但我也能自己點燈。」她微笑說，這本寫真詩集，就是她親手為人生點亮的那盞光。

