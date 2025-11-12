「最辣禮生」雪岑解放！重塑性感靈魂告白：我脫下不是衣服「是害怕」
娛樂中心／綜合報導
有「最辣禮生」之稱的高挑超人氣模特兒雪岑 Snowy，正式宣佈推出個人首部寫真詩集《雪之下．岑之名》，以光與詩交織出她獨有的靈魂肖像。從賽車女郎到時尚寫真創作者，她以性感為起點，走向更深層的自我對話。這本作品不只是寫真，更是一場靈魂的自白，一封寫給自己的信。
雪岑以身高176公分的挺拔身姿活躍於展演界，曾多次擔任賽車展模與品牌形象代表，更是禮生代表之一。這次她親自擔綱《雪之下．岑之名》的企劃、造型與詩文撰寫，將「性感」重新定義為一種誠實與勇敢。她坦言：「我不是穿上性感的衣服，而是脫下了害怕。」每一次按下快門，都是她與自己和解的過程。
在鏡頭前的光影之間，雪岑用姿態訴說情感，用文字捕捉靈魂的溫度。雪岑說：「性感從來不是武器，而是一種知情的溫柔。我的身體不是邀請函，而是存在的證明。」對她而言，寫真不只是視覺的展示，而是記錄內在轉變的日記。她用光描寫詩，用詩解構光，讓每一格影像都像是一句對世界的低語：「我不是為了吸引誰，而是為了回頭看自己。」
《雪之下．岑之名》將詩與影像結合，構成一場關於「愛自己」的靜謐旅程。她在書中以詩句寫下心聲：「懂得擁抱自己的人，比會拒絕的人更勇敢。」在脆弱與堅強之間，她找到屬於女性的自由節奏，《雪之下．岑之名》已於雙11當天預購。
作為品牌《Shan Co》的主理人，雪岑更透露，未來五年將打造結合時尚、靈性與女性力量的「品牌宇宙」，讓創作成為更多人照見自我的媒介。「光會來的，但我也能自己點燈。」她微笑說，這本寫真詩集，就是她親手為人生點亮的那盞光。
更多三立新聞網報導
【巴菲特最後股東信】9大金句超催淚！一生智慧留給世人 這1句讓人破防
因NONO涉性侵案神隱2年！朱海君終於現身「近況曝光」努力扛家計
AV女優真實血淚自白！童年遭母「脫光關陽台」變態施虐 父冷眼旁觀
獨家／吳亦凡真死了？爆「獄中身亡」延燒 業界人士打臉揭穿最大破綻！
其他人也在看
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全智賢「婚姻故事」破天荒首曝光！罕見暢談相親經過 揭露演藝圈唯一閨蜜是她
「韓流女神」全智賢出道28年以來，破天荒的YouTube首秀，貢獻給了《來自星星的你》的「同窗好友」洪真慶，令所有人都非常吃驚，因為以前的她在發布會一宣傳完作品，幾乎就消失無蹤，根本連電視綜藝都不會上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
陳偉霆孩子媽何穗太辣！產後美照首曝光 網驚呼：不是剛生完？
中國超模何穗上月驚喜宣布升格媽媽，還與情纏多年的陳偉霆曬出抱著嬰兒的照片，直接官宣生子嚇傻網友與粉絲。何穗今（11日）更新小紅書，穿著貼身瑜伽服大秀窈窕曲線，由於她24天前才公開生子喜訊，再度讓網友讚嘆：「不愧是超模，恢復得真好！」鏡報 ・ 14 小時前
「謝侑芯和黃明志只是砲友！」男方不會給錢 台女優：不要再污名她了
31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星飯店猝死，死前疑與大馬歌手黃明志有性行為，現場發現毒品。大馬警方後來將案件升級為「謀殺案」，黃明志5日現身投案。想到謝侑芯死訊傳出後卻出現許多臆測「被雪碧派去當伴遊」，AV女優娃娃(翁雨澄)受訪強調，黃明志不會給錢，他和謝侑芯純只是砲友，「不要再污名她了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
方馨變尼姑剃光頭 「不是犧牲」老公反應曝光
演員方馨為了新戲《鳩摩羅什‧千年一譯》剃光頭，11日由「歌仔戲天后」唐美雲為她替下第一刀。方馨表示，心裡已經做好準備很久，「真正那刀剃下去還是覺得回不去了。」不過她認為這並非犧牲，反而內心感恩。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
簡廷芮曖昧王品澔關鍵對話外流？他被狠酸：以為石沉大海了嗎
男星范姜彥豐日前拍片控訴妻子粿粿出軌，對象正是人氣男星王子，引起社會一片譁然，甚至有消息指出不只「粿王戀」，還有另一對沒被爆出的出軌情侶，不少網友也將矛頭指向曾為一同出遊的旅伴簡廷芮跟王品澔，沒想到今（11日）週刊爆料兩人關鍵曖昧對話被發現。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
伊能靜母子直播合唱《情非得已》遇「版權警告」 1招回擊笑翻網
知名女星伊能靜近日與兒子「小哈利」庾恩利同框開直播，母子倆清唱歌手「哈林」庾澄慶的代表作《情非得已》。正當兩人唱得投入時，伊能靜突然被網友虧「版權警告」，她立刻幽默回應：「來，把我前兩天那個直播的零頭，甩給他那個...那個他們買版權。」小哈利則一臉疑惑問：「這還要版權嗎？」母子自然又逗趣的互動，讓網友們哭笑不得。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婚禮C位驚見張鈞甯！0修生圖公開「43歲狀態」網驚：好幸福
娛樂中心／綜合報導張鈞甯日前出席第60屆金鐘獎「戲劇節目女主角獎」，出道23年以來第一次入圍金鐘視后的她，一身黑色削肩禮服展現絕佳狀態，令許多粉絲印象深刻，近日則有中國網友曝光參加婚禮竟遇到張鈞甯本人到場，曬出張鈞甯當天驚人「0修圖」野生模樣，讓粉絲尖叫：「好羨慕！」。民視 ・ 23 小時前
粿粿道歉片竟「撞臉他」 本尊神回「1句」笑翻網！
娛樂中心／江姿儀報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月頻傳婚變，范姜上月拍片指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，消息曝光震驚各界。1日粿粿拍攝17分鐘長片，回應指控與離婚導火線，且認了「和王子有踰矩行為」。然而網友不買單，還歪樓發現粿粿痛哭道歉的模樣激似YouTuber「尼克星」，引發熱議。民視 ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精神，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 14 小時前
郭書瑤飛離台灣！突情緒潰堤...爆哭畫面全被拍 原因跟「他」有關
女星郭書瑤當年以性感形象爆紅，如今在戲劇圈也頗有發展，受到觀眾的喜愛。日前，郭書瑤跟友人鍾瑤一同前往新加坡看F1比賽，沒想到搭機過程中意外出現小插曲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
炎亞綸上節目紅了眼眶 認與20年好友鬼鬼斷聯
炎亞綸在YouTube開頻道《我偷偷升級》，與唐綺陽對談時紅了眼眶提及，「一位認識20年的好友突然斷聯」，近日他接受媒體訪問默認了該位好友正是鬼鬼（吳映潔）。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
簡廷芮爆曖昧王品澔證據早被抓包 老公二度發聲力挺：採取法律行動
簡廷芮、王品澔因為好有粿粿、王子邱勝翊婚外情一事，關係同樣遭到臆測，今（11）更有報導指出，其實兩人的關鍵對話證據早已曝光，但簡廷芮的製造業小開老公賴冠儒之所以隱瞞，多為工作原因。對此，簡廷芮老公中度親上火線發聲，力挺老婆簡廷芮到底。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
親哥控收入不明、二姊吸金養小鬼！小馬爆家醜4聲明反擊：遭兄討鉅款
本名倪子鈞的藝人小馬跨足歌唱、主持近30年，但近年淡出演藝圈，斜槓當畫家，還與妻子經營podcast，算是另類網紅。如今週刊報導小馬哥哥爆料指弟弟收入不穩，弟媳公司虧損，夫妻倆卻開名車、住豪宅，加上小馬跟二姊關係很好，二姊又是澳豐吸金案的漏網之魚，懷疑小馬利用藝人光環幫二姊吸金、洗錢，因此決定向調查局舉發。對此小馬一早也發出4點聲明回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
痛失劉真5年宣告復出！辛龍認不再婚「愛過一回就夠」 吳宗憲說話了
辛龍選擇與主持人光禹超過20年交情的節目中復出，「想一次把心裡的話說清楚。」他回憶劉真病重期間，自己長時間待在醫院、車上，守在病房外寫歌創作，希望她能康復。他語帶哽咽地說：「我甚至想過把心臟捐給她，只希望孩子能有媽媽。」劉真於2020年因主動脈瓣狹窄動手術後病...CTWANT ・ 23 小時前
林心如清純制服照曝光！根本長一樣 同框「大咖男神」網看呆
女星林心如高中時就被發掘當模特兒，儘管家裡一開始不同意，仍在多次協調下決定進入演藝圈，甚至畢業後放棄出國念書的機會，開始拍攝多部瓊瑤劇走紅。而現年49歲的她，依然維持凍齡外型，日前更曝光國中制服舊照，引來大批網友討論。中時新聞網 ・ 1 天前
被勸暫緩兩年條款 柯不爽：當立委才能做事？
民眾黨不分區立委「兩年條款」爭議又浮上檯面，傳出立委林國成和張啓楷，遊說柯文哲暫緩兩年條款，才能保護黃國昌，以免卸任被清算，但實際上是為了能「帶職參選」，黃國昌強調，自己不會帶職參選，也跟柯文哲定調，兩年條款絕不更動。TVBS新聞網 ・ 1 天前
獨家／一放假就找柯震東嗑高級日料 王大陸福態會好友「菸抽到飽」
11月6日傍晚5點29分，王大陸搭乘友人的車回到台北市大安區的家，頭戴黑色帽子、口罩遮掩的他身形略顯圓潤。當天是星期四，還不到周末，還在服替代役的他已經放假回台北，送他回來的男子，陪同進門後約15分鐘便獨自駕車離開。隨後，王大陸與女友沐軒現身一家知名無菜單料理高...CTWANT ・ 1 天前