最辣DJ遊動物園遭環抱上圍！羞喊：技術有他厲害嗎？

27歲的馬來西亞DJ藍星蕾憑藉亮麗外貌與超反差的魔鬼身材走紅，累積無數粉絲，光是個人IG就累積超過1794萬人追蹤。2019年她穿著比基尼在台灣宜蘭平交道拍辣照，立刻在PTT掀起轟動，迷倒大批鄉民，被網友封為「平交道女神」。經常在社群媒體分享生活的她，近日到動物園遊玩，與園區知名猩猩合照時，意外被襲胸，畫面曝光後立刻引發許多網友討論。





藍星蕾在和猩猩合照時，猩猩突然緊貼在她背後伸手環抱胸前和親吻她的臉頰。（圖／翻攝自IG@amberna_official）

藍星蕾平時不藏私發放粉絲福利，頻繁於個人社群曬出比基尼辣照，昨（13）日她上傳自己在動物園與猩猩互動的影片，立刻吸引大批網友圍觀。只見她身穿黑色比基尼下身搭配淡藍色短裙，坐在木製鞦韆上與猩猩合照。一開始她還開心比YA，沒想到猩猩突然緊貼在她背後，雙手搭上她的肩與上半身，接著更把臉貼近她臉頰親吻，甚至伸手環抱胸前。面對猩猩的「熱情攻勢」，藍星蕾一度露出害羞又緊張的表情，但仍努力保持冷靜與笑容，完成拍照。

藍星蕾雖然被猩猩突然的舉動嚇到，但仍鎮定地與猩猩合照。（圖／翻攝自IG@amberna_official）

事後藍星蕾不但沒有動怒，反而將影片分享到社群平台，幽默寫下「你的技術有他厲害嗎？」。貼文曝光後，瞬間點燃粉絲留言區，吸引大批網友湧入，笑喊「我想當那隻猴子」、「放開那隻猴子，等我到」、「Lucky monkey」、「人不如猩猩」、「全世界最爽的猴」、「好羨慕猩猩」，也有人開玩笑要猩猩「注意你的手放哪」，引發不少網友點讚認同。





原文出處：大馬最辣DJ遊動物園遭「環抱+強吻」！她羞喊：技術有他厲害嗎？

