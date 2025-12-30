最近去日本注意！一堆名店不開門 林氏璧：碰壁很多次

台灣人出國愛去日本，但日本旅遊達人林氏璧提醒，日本人年底比較會請長假安排出國，如東京成田機場最近就迎來出境高峰期，這時很多日本有名的店家也不會營業，有些店家甚至會一口氣休到1月中，他自己很常在這時間碰壁，若近期有安排赴日行程，最好提前做好備案。

林氏璧近日在臉書表示，日本人在年底、年初時比較容易安排長假，今年12月26日起至明年1月4日為止，10天內進出成田機場的總人數超過95萬人，出境人數更達到高峰，大批日本人來台灣、夏威夷、菲律賓宿霧等旅遊勝地休假，入境人數則會在1月4日左右達到高峰期。

林氏璧透露，此狀況也導致不少美食店在這段期間不開門，且實際營業時間不一定會在網路上更新，這段時間前往日本旅遊最好抱持「隨遇而安」的心態，不要太堅持一定要吃到哪間美食店，他自己就曾在1月旅遊時多次碰壁，店家門口甚至公告會一直休到1月中旬，讓人超傻眼。

不過林氏璧指出，日本的百貨公司、購物商場，每年主要會有2次大折扣時段，其中一次為7月的夏天換季時段，另一次就是每年1月的冬天換季時段，依照品牌差異，折扣最多會下殺3折，且1月還會同步開賣福袋，若真的沒吃到美食，不妨把握這段難得的折扣期間，好好血拚。

