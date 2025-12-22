最近去過韓國快檢查帳單 大票人爆「重複刷卡」災情

近日曾前往韓國，且在韓國有刷卡的民眾要注意了！旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」表示，近日南韓店家出現大量重複刷卡災情，是因為刷卡當下系統不穩而產生的問題，普遍來說銀行檢查後會以「重複請款」為由刪除其中一筆訂單，但若超過5天仍顯示兩筆「已請款」，最好儘速向銀行反應。

旅韓部落客在臉書表示，近日很多人發現，在韓國刷卡後出現兩筆一模一樣的消費，時間集中於12月10日至14日之間，且大多是使用VISA實體卡的民眾，熱門地點包括Olive Young位於明洞、弘大的大型分店，Lotte Mart、新世界免稅店、超商儲值 WOWPASS及各種連鎖咖啡店。

部落客指出，只要打開銀行APP，就能檢查是否有交易時間非常接近、金額相同、店家相同的訂單紀錄，這波災情應該是「重複請款」問題，也就是刷卡當下系統不穩，第一筆其實有成功但刷卡機沒反應，店員因此再刷一次，結果等於一次送了兩張訂單，也可能是銀行結算時出現延遲，導致一筆交易被計算2次。

部落客解釋，銀行通常會在5個工作天內進行清算，將重複請款的其中一筆訂單刪除，APP上看起來會變成「已取消、沖銷、Reversed」，但若超過5天仍顯示「已請款」，這時最好主動聯絡銀行，並仔細說明何時、何地使用VISA實體卡消費，實際上只有消費一次，但帳單上出現兩筆一樣的訂單，如此一來銀行就會協助處理。

