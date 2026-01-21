最近常頭暈、失眠、心跳快？ 醫解答「磁暴是元凶」：不是主觀感受

磁暴發生時，不少人會出現頭暈、頭痛的症狀。（示意圖／unsplash）

中央氣象署昨天（20日）上午發布太空天氣警示，表示自當天凌晨2時起，預計未來36小時內，地球磁場將出現劇烈擾動，強度可能短暫達到最高等級的「劇烈」（G5）級磁暴，期間可能出現高頻無線電失效、衛星定位錯誤，電力網路部分中斷等異常狀況。台北榮總遺傳優生科主任張家銘曾指出，多篇醫學與物理學術研究證實，強烈磁暴會干擾人體的自律神經、心血管系統與睡眠節律，讓不少人出現頭暈、心悸、失眠、情緒波動大等狀況。

張家銘曾在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文道，強烈磁暴不僅可能讓飛機無線電出問題、GPS失去準確性，這場「宇宙級的風暴」其實還深深影響著身體，「這不是都市傳說，而是來自世界各地多篇醫學與物理學術期刊的研究結論。」

張家銘指出，過去10年間，來自芬蘭、俄羅斯、美國、日本的研究團隊相繼證實，強烈的地磁擾動會干擾人體的自律神經、心血管系統與睡眠節律，而這不只是科學假說，而是經由心率變異性變化追蹤、長期追蹤統計分析與電生理觀察等方式驗證後的科學結果。

張家銘表示，系統性文獻回顧已證實，在強烈地磁風暴期間，心肌梗塞、急性冠心症、與中風的發生風險，平均提高了25%至60%，這是因為磁場擾動會干擾交感神經，導致血壓上升、心跳不規則，尤其對已有高血壓、心律不整或動脈硬化的族群，更是一種隱形威脅，因此這幾天若發現自己心跳加快、血壓升高、出現心悸感，不用太驚訝。

張家銘提到，除了心臟，地磁變化也會影響褪黑激素生成，而在磁暴來臨時，有研究觀察到受試者在腦波變化、REM睡眠比例降低、焦躁情緒增加等現象，不少人在這幾天會覺得心浮氣躁、睡不好，甚至有些人還會出現短暫的記憶模糊或注意力難以集中，而這些都來自嚴謹的實驗設計與生理監測，並非主觀感受。

張家銘強調，地磁風暴並不會影響每個人，但有些人特別容易受到波動影響，這在科學上稱為「電磁敏感體質」（Electromagnetic Hypersensitivity），有研究指出，這類族群對「極低頻磁場」（Extremely Low Frequency Magnetic Fields, ELF-MFs）反應特別明顯，而他們在磁場擾動時可能出現以下症狀：

1、頭暈、頭痛

2、胸悶、心悸

3、失眠、夢多、睡眠中斷

4、情緒波動大、思緒混亂

如果磁暴發生時感到身體不適，張家銘給出5點建議，可幫助身體穩定生理節奏：

1、維持穩定作息，幫助晝夜節律穩定

2、避免晚上長時間暴露在螢光或藍光下，保護褪黑激素生成

3、補充鎂、鉀、Omega-3脂肪酸，可幫助調節心律與神經活動

4、每天進行冥想、深呼吸、輕運動，能有效降低交感神經張力

5、電磁敏感族群可減少電子設備長時間使用，並增加自然環境中的活動時間

