最近感冒人變多？喉嚨癢、咳不停、酸倦…醫曝「真正禍首」：6招防病毒入侵，做1事就「贏一半」
入秋氣溫明顯轉涼，許多人喉嚨癢、咳不停、整個人酸痛倦怠。劉博仁醫師在門診觀察指出，這些症狀正是呼吸道病毒活躍的徵兆。劉博仁提醒，秋冬是流感、COVID-19、腸病毒蠢蠢欲動的季節，特別是在人多密閉的空間，病毒傳播力最強。他提出6個保護自己的簡單方法，也呼籲符合資格的人可以考慮接種流感疫苗，給身體多一層保護。
台灣基因營養功能醫學會理事長、科博特診所院長劉博仁醫師在臉書分享，近期門診出現許多患者，都說喉嚨癢癢的、咳個不停、整個人酸倦沒精神。
很多人以為天氣變冷，是害身體不舒服的原因。其實入秋轉冷，正是呼吸道病毒蠢動的季節，加上氣溫一降，大家都躲進室內，「密閉空間＋群聚＋免疫力下降」，恰恰給了病毒滋養的機會。
防3大呼吸道病毒，做好這件事「贏一半」
■流感：季節性強，每年秋冬都會大流行。
■COVID-19：雖疫情趨緩，但病毒仍持續變異。
■腸病毒：過去以孩童為主，近年成人感染比例也升高。
劉博仁指出，「這些病毒最喜歡『密閉空間、群聚、免疫力下降』的人群。氣溫一降、大家躲在室內，人就擠在一起了，病毒當然也跟著開心起來…。」
為幫助民眾在這個季節做好自我防護，他提出6個簡單又實用的生活提醒：
1、勤洗手、戴口罩：搭捷運、去人多或通風不良的地方務必防護，避免飛沫傳染。
2、適度開窗、保持空氣流通：病毒不喜歡新鮮空氣，有風就是贏一半。
3、多睡一點：睡眠不足＝免疫力破洞。每天至少睡6至7小時，讓免疫系統有時間修復。
4、營養均衡：多喝溫開水，少喝含糖飲料，補充蛋白質、維他命D、鋅、Omega-3等，這些營養素都是免疫的好朋友。另外，多吃雞蛋、深海魚、堅果、多曬太陽等，也都有幫助。
5、適度運動：飯後散步10至15分鐘能促進代謝與循環，減少感染機率。別忙到整天坐著，血液循環變差，也容易「中標」。
6、紓解壓力：焦慮與過勞會削弱免疫力，可透過音樂、畫畫、冥想或深呼吸…，每天給自己一點放鬆的空間。。
劉博仁提醒，年長者、慢性病患者或免疫力較弱者，若出現「高燒、喘、胸痛、意識不清」等警訊，應立即就醫，不可硬撐。同時，符合條件者應積極接種流感疫苗與新冠疫苗，給自己多一層防護。
11月起開放50＋族群免費接種疫苗，到全聯就能打
疾管署也正式宣布，114年度公費流感及新冠疫苗接種進入第2階段，開放50至64歲無慢性病的成人接種兩種疫苗，希望能透過「左流右新」同時接種，達到雙重防護效果。
☑公費接種對象查詢與接種地點地圖：https://vaxmap.cdc.gov.tw/
☑疾病管制署防疫專線：1922
☑建議接種時間：每年秋季至冬季前，以確保防護力完整。
為了方便民眾就近接種，目前在全台約120家全聯與大全聯門市皆設有「疫苗接種站」，民眾可結合日常採買行程，一次完成接種。
此外，全聯也加碼推出健康好禮，接種疫苗就送「1份當季水果、1瓶礦泉水」好禮，每人限回饋一次，「每店數量有限、送完為止」，鼓勵民眾踴躍參與。疾管署提醒，除了全聯接種站，全國仍有超過4,400家合約院所提供公費接種服務。
2025公費流感疫苗、公費新冠疫苗「120家全聯、大全聯」施打站名單
門市名單、日期官方連結
北部（北北基桃）
中部（苗中彰雲）
南部（嘉南高屏）
花東與離島
