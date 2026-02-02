最近才知劉書彬裝潢立院辦公室 黃國昌批：當初已說「不准裝潢」

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

民眾黨立委劉書彬自就任後爭議頻傳，進來遭爆去年才搬進前立委吳春城辦公室，斥資35萬元整修，又參與新一屆立委辦公室抽籤，結果未抽到心儀辦公室，還特意與同僚交換，延誤搬遷作業，民眾黨前主席柯文哲日前受訪火大開罵，已特別交代過，「兩年條款」中間換人，辦公室不准再整修，認真工作較重要，為何浪費這麼多錢做裝潢？現任黨主席黃國昌今（2日）也說，他態度跟柯一樣，並稱劉去年2月裝潢的事，他最近才知，當初委員進來時，他已一而再、再而三耳提面命說不准裝潢，「裝什麼潢？」

黃國昌今天中午接受「CNEWS匯流新聞網」網路節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，談及劉書彬裝潢立法院辦公室爭議，黃國昌直言，他跟柯文哲的態度一模一樣，當初委員進來時，他已經一而再、再而三耳提面命說不准裝潢，「裝什麼潢？」

黃國昌稱，妳進來是做事，有辦公室、桌子，要裝潢要幹嘛？他2024年2月進入立法院，使用的是前綠委趙天麟辦公室，裡面的擺設，「我一樣都沒有動，我什麼裝潢都沒有，我就進去裡面幹了兩年」，會影響到工作表現嗎？不會啊。

黃國昌表示，針對委員裝潢這件事，他要很直率報告，他跟柯文哲的想法跟立場一模一樣，當初開會時已經講得很清楚了，「不准裝潢，這就是我們的立場」。

黃光芹追問，那為什麼劉書彬還裝潢？黃國昌回應，那是她去年2月上來的事，「我老實講，她裝潢這件事，我們還真的都不知道，到最近才知道，原來去年2月她有裝潢」，但老實講，劉書彬也是按照立院規定給委員名額作裝潢，也沒多花錢，只是他對民眾黨立委總是有比較多要求，要展現不一樣的氣象，給支持者看。

黃國昌強調，對這件事，他會比較不高興的是，民眾黨不分區立委要給支持者一個非常清楚的形象，「我是來做事的，我不是來做官的」，他上任時，關心的是在立法院要提出什麼法案、要監督什麼行政部門、要繳出什麼成績單，這是他希望這些白委在媒體上所披露出來、在立院實際工作所展現出來的表現，而不是為了一些枝枝節節、根本不重要的事情，耗費媒體資源。

