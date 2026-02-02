最近才知劉書彬裝潢辦公室！黃國昌認「不高興」：來做事不是做官

黃國昌新北市長競選總部2月1日正式成立。李政龍攝



民眾黨立委劉書彬遭爆，去年搬進前立委吳春城辦公室，斥資35萬元整修，近日又參與辦公室抽籤，更換辦公室。民眾黨主席黃國昌今（2/2）表示，不准裝潢「就是我們的立場」，最近才知到去年2月劉書彬有裝潢，他比較不高興的是，民眾黨不分區立委要給支持者非常清楚的形象，「我是來做事、我不是來做官的」，而不是為了一些枝枝節節、根本不重要的事情耗費媒體資源。

黃國昌今天中午接受網路節目專訪，他說，針對辦公室裝潢爭議，他跟柯文哲態度完全一模一樣，當初委員進來，他已經一而再再而三耳提面命，不准裝潢，「裝什麼潢？你進來是做事，有辦公室、有桌子，要裝潢要幹嘛？」他自己2024年2月1日進入立法院，用的是前綠委趙天麟辦公室，趙天麟辦公室的擺設他一樣都沒有動，什麼裝潢都沒有，就進去裡面幹了兩年，不會影響到他工作表現。

黃國昌指出，他跟柯文哲想法跟立場一樣，當初開會時已經講得很清楚，「不准裝潢，這就是我們的立場。」至於為什麼還裝潢？黃說，那是她去年2月上來的事，「我老實說，她裝潢這件事，我們還真的不知道，到最近才知道去年2月有裝潢」，老實講她也是按照立院規定給委員名額去裝潢，也沒多花錢，只是他對民眾黨的立委總是有比較多要求，要展現不一樣氣象給支持者看。

黃國昌直言，「我會比較不高興的是，民眾黨不分區立委要給支持者非常清楚的形象，『我是來做事、我不是來做官的』」，上任關心的是在立法院要提出什麼法案、要監督什麼行政部門、要繳出什麼成績單，這是他希望他們在媒體上所披露出來、在立法院實際工作所展現出來的表現，而不是為了一些枝枝節節、根本不重要的事情耗費媒體資源。

