「最近的一次」 共軍火箭彈射台「24海浬內」

中共「正義使命－2025」的軍事演習，30號在台灣北部及西南海域，由福建平潭、石獅區域發射兩波共27枚多管火箭彈。 國防部證實，這次火箭彈的落點是近期軍演中距離台灣本島最近的一次，其中下午偵獲的火箭彈落點在台灣24海浬內，具體落點在台南西方50海浬。

共軍軍演（圖／翻攝微博）

國防部情次室次長謝日升表示，這次軍演的火箭彈落點的確比較接近台灣，還嚴重影響了國際航安，共有941架次民航機受到影響。 中共軍演的目的之一是要「封鎖」台灣海峽，將台海視為中國的內海，並讓台灣民眾有所感，中國官媒聲稱封鎖台灣港口，但海巡署副署長謝慶欽指出這是不折不扣的假訊息。

廣告 廣告

國防部（圖／TVBS資料畫面）

海巡署對於違法進入台灣水域的中共海警船採取1對1方式監控並強制驅離，並特別使用中英文警告廣播，呼籲中方維持海上穩定以確保其國家發展。 海巡署密切關注8艘在台南和高雄準備申請入港的船隻，這些船隻都在列管的黑名單中，顯示隨著軍演射擊範圍越來越接近台灣，兩岸間的敏感神經也越來越緊張。

更多 TVBS 報導

金門戰車戰備偵巡呼嘯上路 砲口面海直視廈門畫面曝光

蔣萬安送水果 遭綠議員狂酸：雙城完就軍演

共軍射「遠程火箭」 國軍：於北部、西南海域偵獲27枚

火力即「正義」？ 中共軍演多管齊下嚇台目的多重 專家估「這情況」極可能發生

