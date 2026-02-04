最近網路變慢是中國動手腳？網傳台灣海纜遭割斷50% 專家揭密「連線異常」真相

​近期社群平台流傳訊息「最近網路感覺很慢，因為國際海底電纜被中共切了，台灣網路血條剩接近50％」。對此，台灣事實查核中心查證表示，傳言引用「台灣海纜動態地圖」資料，但錯誤理解地圖紅線的意涵，紅線並不代表整條被切斷。​



台灣的國際海纜被中共切了，只剩50%是真的嗎？

事實查核中心訪問「台灣海纜動態地圖」網站開發者尤理衡，他表示，台灣海纜動態網站主要是呈現海纜訊號能否正常連線，紅線代表連線異常。連線異常可能存在多種原因，如：地震造成海纜受損、漁船及商船誤傷、海纜電力受損，甚至是陸地上海纜登陸站的傳輸設備故障等問題，都可能標示為「斷線」。因此網站顯示紅線是代表該條海纜通訊發生異常「斷線」，並不一定是海纜被割斷。若要知道海纜受損原因，可參考網站的「發生中事件」，可以進一步了解該條海纜發生什麼問題。



尤理衡說，若以時間及海纜斷纜地點來看，目前網站顯示6條海纜斷線主因應是受地震影響，如：SJC2、PLCN、EAC1、NACS（FNAL、RNAL）及杏子海纜，應與中國切斷無關。他也表示，由於近期台灣對外的海纜連線有較多異常，民眾開啟網頁、瀏覽影片或是遊戲時，可能體感會覺得網路延遲及順暢度有受到影響。

數發部公告目前有10個障礙海纜 其中6個是受到地震影響

檢視數位發展部「海纜障礙資訊一覽表」（備份）可看見目前的障礙海纜共有10條，但均有替代海纜提供通訊。另外，數發部2025年12月29日也有發布新聞稿指出，台灣海域的SJC2、PLCN、FNAL、RNAL及EAC2 等國際海纜部分區段發生障礙，原因為「受地震影響」所致。

廣告 廣告

為確保通訊不受中斷，已於第一時間確認業者訊務調度。若海象條件許可，預計最快於2026年1至2月間修復完成。數發部1月23日接受查核記者訪問時也表示，1月3日公布的杏子海纜斷纜原因也應為地震所致。

台灣海纜動態地圖。（取自台灣海纜動態地圖官網）

台灣對外海纜斷線 如何判斷是否與中國有關？

馬祖與澎湖外海多次因中國漁船或抽砂船作業勾斷海纜，引發「網路孤島」疑慮。2025年初，跨太平洋TPE國際海纜與國內台澎3號先後受損，涉案船舶多為具中國背景的「權宜輪」，進一步加深兩岸網路安全的地緣風險。針對海纜斷纜原因，查核中心曾採訪過關注地緣政治及海纜安全、東京大學及中國戰略風險研究所研究員唐若凌及台灣網路資訊中心（TWNIC）董事長黃勝雄。



唐若凌說，台灣海纜人為損毀比例與全球差異不大，全球約7至8成是人為，台灣也超過一半；但在馬祖、澎湖等敏感海域，人為因素可能接近百分之百。台灣近5年每年平均7至8起事故，以線路密度計算，發生頻率確實高於同規模地區。不過，可疑案例比例不到一成，多數缺乏足夠證據，難以由政府或國際機構正式確認責任方。全球每年雖有百起以上事故，大多屬人為或自然因素，但取證困難，惡意行為往往無法確認。



黃勝雄指出，台灣國內海纜年均損壞率高達5次以上，是全球均值的25至50倍，成因多與漁船拖網、違法抽砂或船錨勾纜有關，少數涉及「權宜輪」惡意破壞，但目前無證據顯示與北京直接相關。



更多風傳媒報導

