最近網路變慢是中國動手腳？網傳台灣海纜遭割斷50% 專家揭密「連線異常」真相
近期社群平台流傳訊息「最近網路感覺很慢，因為國際海底電纜被中共切了，台灣網路血條剩接近50％」。對此，台灣事實查核中心查證表示，傳言引用「台灣海纜動態地圖」資料，但錯誤理解地圖紅線的意涵，紅線並不代表整條被切斷。
台灣的國際海纜被中共切了，只剩50%是真的嗎？
事實查核中心訪問「台灣海纜動態地圖」網站開發者尤理衡，他表示，台灣海纜動態網站主要是呈現海纜訊號能否正常連線，紅線代表連線異常。連線異常可能存在多種原因，如：地震造成海纜受損、漁船及商船誤傷、海纜電力受損，甚至是陸地上海纜登陸站的傳輸設備故障等問題，都可能標示為「斷線」。因此網站顯示紅線是代表該條海纜通訊發生異常「斷線」，並不一定是海纜被割斷。若要知道海纜受損原因，可參考網站的「發生中事件」，可以進一步了解該條海纜發生什麼問題。
尤理衡說，若以時間及海纜斷纜地點來看，目前網站顯示6條海纜斷線主因應是受地震影響，如：SJC2、PLCN、EAC1、NACS（FNAL、RNAL）及杏子海纜，應與中國切斷無關。他也表示，由於近期台灣對外的海纜連線有較多異常，民眾開啟網頁、瀏覽影片或是遊戲時，可能體感會覺得網路延遲及順暢度有受到影響。
數發部公告目前有10個障礙海纜 其中6個是受到地震影響
檢視數位發展部「海纜障礙資訊一覽表」（備份）可看見目前的障礙海纜共有10條，但均有替代海纜提供通訊。另外，數發部2025年12月29日也有發布新聞稿指出，台灣海域的SJC2、PLCN、FNAL、RNAL及EAC2 等國際海纜部分區段發生障礙，原因為「受地震影響」所致。
為確保通訊不受中斷，已於第一時間確認業者訊務調度。若海象條件許可，預計最快於2026年1至2月間修復完成。數發部1月23日接受查核記者訪問時也表示，1月3日公布的杏子海纜斷纜原因也應為地震所致。
台灣對外海纜斷線 如何判斷是否與中國有關？
馬祖與澎湖外海多次因中國漁船或抽砂船作業勾斷海纜，引發「網路孤島」疑慮。2025年初，跨太平洋TPE國際海纜與國內台澎3號先後受損，涉案船舶多為具中國背景的「權宜輪」，進一步加深兩岸網路安全的地緣風險。針對海纜斷纜原因，查核中心曾採訪過關注地緣政治及海纜安全、東京大學及中國戰略風險研究所研究員唐若凌及台灣網路資訊中心（TWNIC）董事長黃勝雄。
唐若凌說，台灣海纜人為損毀比例與全球差異不大，全球約7至8成是人為，台灣也超過一半；但在馬祖、澎湖等敏感海域，人為因素可能接近百分之百。台灣近5年每年平均7至8起事故，以線路密度計算，發生頻率確實高於同規模地區。不過，可疑案例比例不到一成，多數缺乏足夠證據，難以由政府或國際機構正式確認責任方。全球每年雖有百起以上事故，大多屬人為或自然因素，但取證困難，惡意行為往往無法確認。
黃勝雄指出，台灣國內海纜年均損壞率高達5次以上，是全球均值的25至50倍，成因多與漁船拖網、違法抽砂或船錨勾纜有關，少數涉及「權宜輪」惡意破壞，但目前無證據顯示與北京直接相關。
更多風傳媒報導
其他人也在看
中國手機山寨蘋果iPhone！外型全抄還不夠 知名網紅踢爆：裝假鏡頭充數太荒謬
[Newtalk新聞] 知名科技YouTuber MKBHD近日透過實測踢爆，中國手機品牌「榮耀」推出的新機Power2，機背三顆鏡頭竟有一顆是假造的裝飾品。該機不僅外觀與蘋果iPhone 17 Pro高度雷同，連最新的「宇宙橙」配色都沒放過，引發市場熱烈討論。 儘管市場上各大品牌經常參考蘋果iPhone的設計，但「榮耀」此次的操作手法卻更加極端。榮耀新機Power2為了營造高階機種的視覺假象，直接照搬iPhone 17 Pro的相機島造型。MKBHD在影片中指出，該機實際規格僅有5000萬畫素主鏡頭搭配500萬畫素超廣角鏡頭，那顆多出來的第三鏡頭完全不具備攝錄功能，純粹是為了「致敬」而硬裝上去的擺設，令他直呼荒謬。 這款手機的模仿範圍更從硬體延伸至軟體層面。實測顯示，Power2在內部系統介面上也全盤複製，直接套用iOS最新的Liquid Glass設計風格。榮耀官方甚至將這套視覺效果命名為「透明模式」，幾乎從內而外完整山寨了iPhone的使用體驗。查看原文更多Newtalk新聞報導銘金科技捐贈液晶靜脈定位儀 落實科技輔助、人本照護同戶接連出事！土城一家7口「一氧化碳中毒」昨才傳女童
遠傳紙本帳單要收10元才提供 引發民眾不滿投訴
地方中心／綜合報導遠傳電信從今年一月起，全面數位化，不再提供紙本帳單，需要的用戶，每期酌收工本費10元，有民眾不滿，當初跟電信公司簽約，並沒有這個措施，尤其長輩不會上網，他認為，不該用這種懲罰的形式，遠傳電信目前尚未回應，不過網站也提到，對於75歲以上年長者、弱勢族群，將不會收取紙本帳單工本費。
三星 S26 Ultra 鈷紫美機現身！加量不加價？可能成為近年來最值得入手的旗艦機？
傳聞將在 2 月的 Galaxy Unpacked 登場的三星旗艦機 Galaxy S26 Ultra 系列，可以說是最近科技圈最火熱的話題之一，尤其是它那張被爆料大神 Evan Blass 挖出來的「鈷紫色」宣傳照，真的美到讓辦公室的少女們集體尖叫！快來看看這次 S26 Ultra 到底藏了什麼驚喜吧～ （圖片為AI生成） 鏡頭島大變身與神祕鈷紫新色 這次流出的高畫質宣傳照中，最吸睛的絕對是那個「Cobalt Violet 鈷紫色」！比起以往沈穩的黑白灰，這次的紫色帶著一種深邃又神祕的高級感，完全是為了想在低調中展現品味的朋友們設計的 最讓大家驚訝的是，前幾代 Ultra 系列那種「鏡頭獨立排排站」的設計這次有了變動，從爆料的渲染圖來看，S26 Ultra 左邊的三顆鏡頭，垂直排列在一個精緻的「膠囊型鏡頭島」上，整支手機看起來更輕薄、更俐落！而大家最愛的靈魂配件 S Pen 也還安穩地待在機身裡呦～
烏克蘭地鐵「Taiwan is not CHINA」行李箱照掀熱議 事實查核：AI生成
近日網路流傳一張女子搭乘烏克蘭地鐵、行李箱貼著「Taiwan is not CHINA」字樣的照片，引發社群熱議。對此，台灣事實查核中心表示，經查證後確認該影像為AI生成，非真實拍攝，且地鐵路線與文字語法皆與實際情況不符。
Gemini出狠招挖牆腳！新功能曝光讓ChatGPT用戶無痛搬家
[Newtalk新聞] 想跳槽換AI卻卡在對話紀錄帶不走？Google準備出大招了！外媒驚爆Gemini正秘密測試「匯入對話」新功能，竟能將競品平台的聊天歷史整包打包帶走。這意味著使用者累積已久的資料庫未來將能無痛轉移，打破平台圍牆，讓「AI搬家」變得輕而易舉。 這項利器的新功能，外媒「TestingCatalog」指出，操作邏輯相當直覺簡單。未來使用者若想更換AI助理，僅需先從原有的服務平台匯出並下載聊天紀錄檔案，接著透過Gemini的介面執行上傳動作，即可完成資料搬移。 針對這項搬家工具的實際應用範圍，外媒進一步分析了測試版中的細節：1.目前功能主要聚焦於「對話內容」的實質搬移，暫時還無法同步使用者在原平台設定的個人化偏好或已儲存的長期記憶。2.儘管功能尚未全面，但對於有意從ChatGPT等平台轉向Gemini的用戶而言，能保留最核心的聊天歷史已是一大誘因，有效降低了跨平台轉換的心理門檻與轉換成本。 儘管Google對於新功能何時上線、具體支援哪些平台未對外宣布，但相關選項卻已在Gemini測試版選單中悄悄「露餡」。這項動作被外界解讀為功能已趨近成熟的訊號，市場普遍預期，距離正式開
AirTag 電量不足怎麼辦？教你 1 分鐘自己換電池：免工具、換完即自動連線
AirTag 不用充電，但電量不足就要更換 CR2032 鋰離子 3V 鈕扣電池。本文教你 1 分鐘免工具換電：點怎麼在「尋找」App 看「電量不足」、逆時針轉開電池蓋、正極向上裝新電池、無聲音怎樣排錯，以及幼童安全注意。
中國擁210個駭客組織！攻擊台灣263萬次恐癱瘓社會
國際中心／周孟漢報導中國近年不斷文攻武嚇，還以經濟制裁手段施壓，不僅多次對台發動軍演，網路上的攻擊也層出不窮！近日國外一項調查中發現，中國「由國家支持」的駭客組織數量位居「全球第一」，且對台灣的攻擊最為強烈，短短1天就高達263萬次，內容不單單只是資訊竊取，還包括能源、醫療及金融系統等關鍵基礎設施的深度滲透，可說是已具備「癱瘓社會運作」的能力。
中華電信加速轉型 估「新引擎」年營收破百億
當市場仍聚焦財測數字時，中華電信…
台灣獨賣日系平價機！夏普 SHARP AQUOS wish5s 四防環保手機開箱實測
夏普又推出新手機囉！繼 2025 年中引進「最強四防」AQUOS wish5 之後，2026 年初再以此機型為基礎做微升級，不僅加入「8Way Audio 沈浸式環繞音場」功能
Apple 這項細節上創新，傳 HUAWEI、OPPO 正評估跟進
文章來源：Qooah.com 近年 Apple 的產品創新力有所下降，已經不能與當前喬布斯掌舵時期相提並論，基本沒有帶來顛覆行業的創新設計，只是在一些細節設計上進行鑽研，從而可以引領行業。 例如去年9月份推出的 iPhone 17 系列，全球首發搭載了前置 1:1 方形前置鏡頭傳感器，Apple 將其命名為 Center Stage。 雖然 1:1 的傳感器沒有帶來數據上的畫質等效果提升，但實現行業獨家「竪拍橫圖」的拍攝體驗，用戶可以單手竪向握持手機，直接拍攝以往橫向握持才能拍攝的廣角畫面，更便於操作。 除此之外，還能實現無需旋轉手機拍攝橫向的自拍影片，更符合當下日常拍攝需求。通過 AI 拓寬視野，畫面能自動居中，大幅提升影片拍攝和內容創作體驗。 近期博主 @數碼閒聊站 爆料，暗示華為和 OPPO 都在開始瞭解 1:1 Sensor，用於前置鏡頭設計。1:1方形傳感器的體積雖然會略微大一些，但對比拍攝方面的體驗提升，性價比還是極高的。 OPPO Reno 15 Pro Max 評測：全能中價機實用之選 從成本問題考慮，目前方形傳感器還未大規模應用，很可能需要進行供應商定制。結合供應鏈的
首款iPhone尚未問世，傳蘋果已經在評估「粉餅盒」形式的上下折疊款機種設計
雖然市場盛傳蘋果第一款折疊iPhone最快可能會在今年下半年問世，但蘋果顯然已經開始準備評估第二款折疊機種，其中似乎將以市場同樣流行的上下折疊形式作為設計。
正面迎戰 iPhone Fold？HUAWEI Pura X2 前瞻：麒麟、紅楓、新尺寸
文章來源：Qooah.com HUAWEI 新一代闊摺疊屏手機 Pura X2 即將登場，據數碼博主透露，該機預計 3 月正式亮相，4 月正式開售，將以全面升級的規格角逐高階摺疊屏市場。 作為 HUAWEI 闊摺疊屏系列的新旗艦，Pura X2 延續了前代獨特的「矮胖」機身比例設計，內屏尺寸有望擴展至 7.6-8 吋，進一步強化大尺寸摺疊屏帶來的視覺衝擊與操作便捷性，這一接近平板電腦的顯示比例設計，在當前摺疊屏品類中頗具辨識度。 Pura X2 將搭載與 Mate 80 系列同款的 Kirin 9030 處理器，全新架構設計預計將帶來顯著的性能提升，滿足用戶多任務處理與高性能應用運行需求。影像系統同樣看點十足，新機配備「紅楓四鏡」模組，包含 5000 萬像素主鏡、4000 萬像素超廣角鏡頭、800 萬像素長焦鏡頭及 150 萬多光譜增強鏡頭，全方位覆蓋不同拍攝場景。 行業消息顯示 Apple 計劃今年推出採用類似屏幕方案的摺疊屏 iPhone， HUAWEI 與 Apple 或將在這一新興形態市場展開直接競爭。此外，HUAWEI 上半年還將推出高性能旗艦 Mate 80 GTS，該機搭
iPhone買大容量仍爆滿 3C達人教8招：秒釋出20GB
許多人買iPhone時特別選大容量機型，但還是常遇到容量不足的問題，3C達人Tim哥表示，釋放手機空間有8個方法，包括開啟iCloud照片最佳化、清空「最近刪除」相簿、啟用iCloud雲端訊息、使用Google相簿分流備份、清除通訊軟體快取、卸載未使用的App、合併重複照片、實體備份後刪除檔案，強調不必一味追求大容量機型，只要善用設定與養成定期清理習慣，就能有效釋放20GB，讓手機維持順暢運作。
不只1款？傳蘋果將研發「粉餅盒大小」翻蓋摺疊機
不只1款？傳蘋果將研發「粉餅盒大小」翻蓋摺疊機
索尼曝新專利！或是PS6手把雛形？採全觸控螢幕取代實體按鍵
索尼（Sony）最近公開了一項名為「DEVICES AND METHODS FOR A GAME CONTROLLER」的技術專利，揭示了未來 PlayStation 手把未來可能會出現的設計方向。根據專利文件描述和圖片，這款手把最大的特色在於捨棄了傳統的固定式實體按鍵，轉而採用覆蓋整個手把表面的大型觸控螢幕。
小米磁吸鏡頭有望 2026 年量產？「模塊光學系統」從預研到成真，MIX 5 或成關鍵載體
小米去年曾預研「小米模塊光學系統」，以磁吸固定外接鏡頭模組並用觸點高速傳輸，把相機光學與手機算力深度整合。當時未確認量產資訊，但如今可靠爆料者數碼閒聊站透露磁吸鏡頭或已啟動量產計劃，而且最快年內登場。
資安署示警SSL VPN漏洞恐遭駭客利用 4措施防範
（中央社記者趙敏雅台北3日電）數發部資安署近期示警，有機關網站偵測異常連線，經查駭客利用SSL VPN功能漏洞，登入新增帳號，並連線至資料庫主機植入惡意程式。資安署建議，可透過確保資安防護持續有效、更新韌體與弱點補強、落實帳號控管原則、遠端存取限制等4大措施防範。
雲宇宙AI園區75億交易遭股東質疑 中工：程序合規
（中央社記者何秀玲台北2日電）中工指標建案「中工雲宇宙AI園區」一筆新台幣75億元不動產交易，有股東質疑交易進度與公告內容不一致，向主管機關檢舉。中工澄清說，交易程序合規，對外界惡意散布不實訊息，不排除採取法律行動，以捍衛公司商譽。
中國駭客升高全球攻擊 台灣首當其衝、韓國亦在列
（中央社首爾4日綜合外電報導）「朝鮮日報」旗下媒體Chosun Biz報導，全球由國家支持的駭客組織中，中國境內團體被發現數量最多。由於中國駭客團體數量遙遙領先，中國的網路威脅正逐漸成為長期及結構性問題，而非一時現象。這些攻擊手法也日益進化，不再僅限資料竊取，而是轉向對國家關鍵網路進行長期滲透，迫使各國提高警戒。
國際看門道》當上百萬個AI自創「甲殼教」，我們該開心「奇點」降臨、還是擔心人類毀滅？
如果有一天，AI 有了自己的社群媒體，它們會聊些什麼？是密謀統治世界，還是抱怨運算太累？1月28日才剛剛上線，卻已經在矽谷乃至於全球科技社群與網路宅爆紅的「Moltbook」，短短幾天就吸引約 150 萬個 AI 機器人註冊、累積上百萬人類訪客。連科技大亨馬斯克（Elon Musk）都驚呼這可能就是「奇點」（singularity）時刻，也就是「電腦此後將比......