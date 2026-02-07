最近老沒勁、沒性趣？ 醫曝三大NG行為恐害提早「省電模式」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

另一半最近對你怎麼老是「沒勁」、「沒性趣」？原來不是感情出了問題，而是天氣在作怪！下班後只想休息、身體偏冷，與伴侶也性致缺缺，這一類現象在冬季相當常見，中醫師指出，冬季性慾起伏，多半源自身體在季節轉換下的自然調整，且若還熬夜、壓力過大或飲食失衡，更容易提早進入「省電模式」，建議可以透過三大調整方向，重新找回身體節奏。

一般人不知道的是，原來在中醫觀點當中，適度且規律的性生活，有助於內分泌平衡，是調和陰陽、維持身心穩定的重要方式之一。

中醫師余雅雯表示，影響性慾的因素相當多元，除病理性因素之外，非病理性的環境與生活型態同樣關鍵，其中「季節變化」正是經常被忽略的重要因素。冬季屬於「冬藏」的時節，人體能量會自然向內收斂，對應掌管精氣、生殖與性功能的「腎」，當身體進入保存能量的狀態，活動力與外放慾望本就會下降。

若同時伴隨熬夜、壓力過大或飲食失衡，余雅雯說，更容易提早進入「省電模式」，不僅疲勞感加重，性慾與情緒狀態也會同步受到影響。

余雅雯表示，針對冬天常見的親密困擾，門診經驗有三個最實際、也最容易被忽略的調整方向，提醒大眾從日常生活著手，重新找回身體節奏。

關鍵一：作息穩定存體力 關鍵時刻才給力

中醫師指出，冬天最忌諱硬撐，許多性慾下降的患者都有長期熬夜、作息不穩的情況。穩定睡眠、提早休息，其實就是為性健康累積能量的關鍵基礎。

關鍵二：身暖心不寒 親密自點燃

臨床上常見手腳冰冷、腹部與腰部受寒的狀況，當身體長期處於寒冷狀態，自然會降低活動與親密意願。做好保暖，有助於循環與放鬆，也讓親密互動更容易發生。

關鍵三：日常聰明吃 長效養體質

冬天並非不能補，而是避免過油、過辣或補過頭，反而增加身體負擔。溫和、穩定、日常可執行的飲食方式，才是長期可行的調整策略。

余雅雯建議，只要脾腎營養充足、經絡保持暢通，血液循環自然順暢，荷爾蒙也能正常釋放，親密感與身體感受便更容易回到穩定狀態。食補也有功用，像以雞肉、山藥與枸杞為主的山藥枸杞雞湯，溫補腎氣、減少疲勞感；以糙米搭配黑芝麻製成的黑芝麻糙米飯，有助於穩定能量、減少身體虛耗；以及以桂圓與紅棗沖泡的桂圓紅棗茶，溫和補氣血、放鬆情緒，提升親密時的身體感受。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

