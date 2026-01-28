最近賴總統心情不好？ 蔡正元爆蔡英文2028不排除再出馬

媒體人李艷秋27日以「最近少惹賴清德，他心情不好」為題發文，點出賴清德近期接連面臨多重政治壓力，直言換作任何人，心情恐怕都難以平復。對此，前立委蔡正元27日就表示，「這真的是他自找的」，這樣的局面，無疑也讓賴清德更加壓抑，甚至連台北市長人選都難以找到人願意出馬，引發討論。

李艷秋27日在臉書上列舉四件事，包括美國攀岩好手 Alex Honnold 徒手攀登台北101卻引發爭議、前任總統影響力仍在、陳亭妃於初選中勝出，以及立法院民進黨團總召柯建銘持續強硬對抗等情況，認為這些因素交織下，讓賴清德備感壓力。

李艷秋指出，卸任者在賴清德就職一年後仍頻頻「下指導棋」，形同公開不信任現任總統，任誰都難以心平氣和；再加上若惹得柯建銘不滿，甚至不排除彈劾總統的可能性，她直言，面對這樣的政治環境，賴清德的心情自然不會好。

蔡正元27日在中天節目《中天辣晚報》中表示，「這真的是他自找的」。蔡正元指出，副總統與行政院長在台北101相關活動的表現本來相當妥當，偏偏卻將「台北101」說成「台灣101」，引發外界嘲諷。他反諷表示，難道巴黎聖母院要改稱「法國聖母院」、雪梨歌劇院要叫「澳洲歌劇院」嗎？他直批這樣的說法相當無聊，各城市本來就有地標用於城市行銷，實在不懂賴清德在計較什麼。

蔡正元也提到，前總統蔡英文雖已卸任，仍可藉由帶領民進黨維持影響力，甚至不排除在2028年再度出馬，與賴清德進行黨內初選，屆時恐上演「蔡英文對賴清德2.0」的局面。

至於柯建銘的角色，蔡正元形容，在民進黨內要找到能勝任總召的人並不容易，總召不僅要掌握所有法案內容，還得協調立委間大小事，極為細膩。他指出，柯建銘目前對大罷免失敗一肚子氣，相關責任卻全數推到自己身上，在這樣的情況下，民進黨內還有誰敢出面與他競爭總召？蔡正元直言，柯建銘身為民進黨元老，幾乎無人敢挑戰，這樣的局面，無疑也讓賴清德更加壓抑，甚至連台北市長人選都難以找到人願意出馬。

