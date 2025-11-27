最近身邊一票人離職 他納悶「怎麼不再撐一下？」過來人分析

歲末年終之際，許多想離職的上班族會為了年終獎金苦撐，但也有網友分享，最近身邊很多人果斷離職，讓原PO十分納悶「怎麼不再撐一下？」好奇其他網友的看法。

近來不少上班族即使有離職念頭，也會為了年終撐到年後，有網友在論壇Threads發文分享，最近聽到身邊很多人離職，對此原PO十分納悶「不是快要可以領年終了嗎怎麼不再撐一下？大家都怎麼想啊？」忍不住好奇其他網友的看法。

貼文一出，不少網友表示「這時候提比較不會被慰留，反正公司也不想給年終，算是雙贏（？）」、「再撐一下就又季獎金了，會這樣想的人永遠都離不了」、「不用等了，身心健康比什麼都重要」、「因為公司爛到我等不了年終」、「工作有很多個，儘管是爛命一條但...只有一條，心靈只有我自己能捍衛」、「我覺得如果已經有安排新的工作，那就離職，如果一直待在一個讓你覺得不開心的場合也沒什麼意義」、「我們公司年終年中才發…」

「離職的都是確定沒什麼年終的人吧」、「因為新工作10月入職的年終，還會比待了三年的前公司多 果斷離職」、「我的公司是沒有年終，想離職隨時都可以離職」、「首先，他們的公司很有可能不發年終。 或是很少，不到一萬，沒有多留的必要。 也有可能年資才幾個月，根本無所謂」、「沒有年終，所以覺得沒差，離職的心，在路上了」、「首先沒有什麼年終值得等期待，再來為了年終再離開要等到明年三月欸！超級久好嗎」。

撰稿：吳怡萱



