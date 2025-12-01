最酷店到店要拆！車庫改造「戰地風」門市證實違建

台南有一間以「車庫」改造的「蝦皮店到店」智取門市，被譽為有滿滿的「戰地風」。（圖／東森新聞）



台南有一間以車庫改造的蝦皮店到店智取門市，被譽為有滿滿的「戰地風」，不過開業不到一年，如今宣布暫停營業，外頭更是貼上了拆除通知單，被證實是違建。

一個大貨櫃放在路邊，不過不是忘了運走，它可是一間店面，看著亮橘色外觀，不難猜出是網購平台蝦皮的代表色。網購興起蝦皮店到店，從最一開始的店員幫結帳拿貨到通通換成智取店，只需要一台機器，就能寄貨取貨，不用耗費人力，因此越開越多間。

不過方便可不能隨便，台南佳里區這間以車庫改造的門市，被笑稱有滿滿的戰地風格，雖然有點簡陋但應有盡有，除了引發熱議也讓人懷疑，這樣真的可以。

附近居民：「我們都覺得有點好笑啦，是覺得這樣子有一點好笑，因為太小了啦，說坦白真的是太小了啦。」

就算是五臟俱全的麻雀，還是有太小的問題，附近居民也覺得這門市真的太小間。想朝聖意外暴紅的這間店，恐怕已經來不及，因為店家已經宣布暫停營業，門口更是直接貼上拆除通知單，被證實這間門市屬於違建。

但附近民眾也不用擔心領貨要跑得老遠，因為蝦皮店到店門市宣布會將門市移轉到其他地點，開幕時間會另外公告。

