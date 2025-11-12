「最醜建築」沒人要？廣州地標「銅錢大廈」掛拍15天無人報名

大陸廣東廣州地標建築「銅錢大廈」，曾被網友狂嘲是「最醜建築」。今年10月底起，在阿里法拍平台上以13.6億元人民幣（約59.1億元新台幣)起拍，然半個月過去乏人問津。

廣州地標建築「銅錢大廈」曾被嘲是「最醜建築」。（圖／翻攝阿里法拍平台）

據《極目新聞》報導，記者從天眼查上看到，10月28日，廣東興業國際實業有限公司管理人發佈公告，定於11月13日10時至11月14日10時止（延時除外）第一次公開競價處置廣東興業國際實業有限公司重整投資權益。

根據法拍平台資訊，該專案具體標的物包括2宗土地使用權、3項不動產，以及固定資產。標的主要資產正是廣州地標建築「廣州圓大廈」。該項目評估價近17億元人民幣（約74億元新台幣），打8折後以13.6億元起拍。

根據處置人要求，競買人報名需繳納6798萬元人民幣（約2.96億元新台幣）保證金，並於11月11日18時前提交相關資料。但截至11月11日16時，該掛拍項目已吸引了超2萬人次圍觀，但尚未有人報名。

圓大廈以13.6億元人民幣起拍。（圖／翻攝阿里法拍平台）

記者電話諮詢管理人，對方介紹，如11日18時還無人報名，將會進行第二次拍賣。對於是否有潛在買家諮詢，對方表示不便透露。

據《南方都市報》報導，廣州圓大廈由鴻達興業集團自2010年起興建，歷時三年於2013年12月16日全面竣工，2015年正式投用。大廈高138米，共33層，總建築面積約10.5萬平方米，外圓直徑146.6米，內圓直徑47米，是當時全球最大最圓的建築。

廣州圓大廈是廣州最具爭議的地標建築，公開資料顯示，該大廈總投資為10億元人民幣（約44億元新台幣），2013年，該建築曾花10萬元人民幣（約44萬元新台幣）公開徵集名字，最終取名「廣州圓大廈」。其通體金色，形似「銅幣」，與珠江水裡的倒影形成「8」字，寓意交易風生水起。民間稱其為「銅錢大廈」，因公眾認為其「俗氣」，還被網友評為「最醜建築」。

報導指出，受到母公司鴻達興業集團債務危機影響，廣州圓大廈在2022年4月曾作為抵押物上了中拍平台。到2023年2月，鴻達興業集團經營基本停滯，申請破產清算。同年8月，鴻達興業集團啟動重整投資人預招募，當時起拍價約55.89億元人民幣（約243.5億元新台幣），但該次拍賣最終未能達成。2024年，廣州市中級人民法院正式裁定鴻達興業集團有限公司破產，2025年11月廣州圓大廈迎來第三次拍賣。

