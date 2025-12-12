最重罰1200元！ 明年起雙北河濱公園禁行「微型電動二輪車」

115年元旦起，雙北河濱公園禁行微型電動二輪車。（圖／翻攝自台北市水利署官網）

台北市與新北市均已宣布，自明年（115年）1月1日起，全面禁止微型電動二輪車進入雙北自行車道（含河濱公園），違規最高可罰1200元，以保障自行車騎士與行人安全。

台北市水利處表示，為維護自行車騎士和行人安全，自115年1月1日起，禁止微型電動二輪車進入全市自行車道（包含河濱公園），依照《道路交通管理處罰條例》，最高可開罰1200元。

水利處提醒，水利處已在各個水門出入口及自行車牽引道等地方懸掛布條宣導，115年起亦會派員加強巡邏，若發現民眾違規行駛，巡查人員將會拍照並配合現有科技執法路段，將違規事證移請本府警察局依《道路交通管理處罰條例》第73條第1項第2款規定裁罰新台幣300元至1200元。

廣告 廣告

水利處河管科指出，近年來一再接獲民眾反映，微型電動二輪車嚴重影響自行車道騎士及行人安全，經邀集本府交通、民政及警察等單位共同研商決議，禁止微型電動二輪車行駛於河濱公園自行車道，且基於雙北生活圈，新北市同時發布公告禁行微型電動二輪車，共同保障民眾在河濱休憩的安全與舒適。

水利處說明，依據《道路交通管理處罰條例》，「微型電動二輪車」（無踏板），依規定需登記、領牌、投保強制車險，且年滿14歲以上才能騎乘，需配戴安全帽，不可騎上人行道和自行車道，亦不可載人載貨，最大行駛速率為時速25公里以下，更不得擅自變更電子控制裝置與規格，須依規定停車並遵守交通標誌標線號誌駕駛。

水利處也呼籲民眾，若發現有人在河濱公園違規行駛微型電動二輪車，可撥打檢舉專線「台北市民當家熱線1999」向台北市府反映。

根據新北市政府公告，自115年1月1日起，新北市新店溪、大漢溪、二重疏洪道、淡水河及基隆河流域高灘地河濱公園自行車道、人行步道及各該開放通行道路，禁止微型電動二輪車進入，違者將依法開罰。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台女遊日住飯店「自帶鍋煮和牛」被日網罵爆 旅遊作家這樣說

她懷孕9月卻慘遭生母剖腹奪胎！胎兒被取出後丟進垃圾桶 生父竟是繼父

「詐騙22億」王牌交易所竟藏綠媒 三立「收錢幫洗白」害更多人受害