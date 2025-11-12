最重義氣的星座TOP5！天蠍、金牛、獅子誰最挺？這星座把朋友視爲家人，是一輩子好友！

【文／Beauty美人圈．Arollin】

在十二星座中，有些人天生重情重義，就算不是血緣關係，也能把朋友當成家人照顧。本篇就要盤點網友公認「最重義氣的星座TOP5」，他們不是嘴上說說，而是行動派代表，遇到困難永遠第一個跳出來幫忙！如果你身邊剛好有這些星座的朋友，請一定要好好珍惜，因為他們一旦認定你，就是一輩子的夥伴！

最重義氣的星座TOP5：獅子座

獅子座的人外表大方霸氣，內心也非常講義氣，只要是認定的朋友，他們會毫不猶豫挺到底，甚至為了朋友出頭也在所不惜。獅子討厭背叛與虛偽，對人真誠直接，重視「情義比面子還大」。他們常成為團體裡的主心骨，願意用行動保護身邊人，只是有時候太愛逞強，容易被誤會成愛出風頭，但熟悉的人都知道，那其實是他們在替朋友撐場面。

廣告 廣告

獅子座的人外表大方霸氣，內心也非常講義氣 圖片來源：IG @_chaechae_1

最重義氣的星座TOP4：射手座

射手座雖然看起來自由奔放、愛玩不受拘束，但他們的義氣值其實超高，對他們而言，「朋友」是生活中最重要的快樂來源，只要你真心對他，射手一定會比你更真誠回應。當你遇到低潮，他會用最樂觀的方式陪你走過，不離不棄。雖然嘴上不愛講煽情話，但行動上絕對暖得讓你感動。只是射手討厭被利用，一旦發現對方不真，就會立刻抽身。

射手座雖然看起來自由奔放、愛玩不受拘束，但他們的義氣值其實超高 圖片來源：IG @igotyuandme

最重義氣的星座TOP3：牡羊座

牡羊座的義氣來自他們的直率本性，個性火爆卻重情重義，朋友出事他們永遠衝第一個。牡羊討厭拖拖拉拉，一旦認為對方值得幫，就會義無反顧地出手。雖然有時會因為太衝動而被誤會成多管閒事，但他們的出發點幾乎都是善意。對牡羊來說，朋友就是要挺，不需要理由，這種單純又真誠的義氣，讓他們成為許多人心中最可靠的戰友。

牡羊座的義氣來自他們的直率本性，個性火爆卻重情重義 圖片來源：IG @lalalalisa_m

最重義氣的星座TOP2：金牛座

別被金牛的慢熱外表騙了，其實他們是極重情重義的一群人，金牛雖然話不多，但一旦把你放進心裡，就會默默守護、默默付出，他們不擅長口頭承諾，但行動力超強，會實際幫你解決問題、陪你度過難關。金牛討厭虛假和背叛，一旦建立信任，就會堅定不移。這份踏實又穩定的義氣，是很多人最感動的地方。

廣告 廣告

別被金牛的慢熱外表騙了，其實他們是極重情重義的一群人 圖片來源：IG @dlwlrma

最重義氣的星座TOP1：天蠍座

榮登最重義氣冠軍的，非天蠍座莫屬！他們的情感深沉又極端，對朋友一旦認定，就會全心全意投入。且天蠍的義氣不只是嘴上說說，而是實際行動力十足，你難過時會默默陪伴、被欺負時會幫你出頭。雖然外表看似冷漠，但其實內心最講人情味。對天蠍而言，「忠誠」是友情的基本原則，一旦你背叛他，他也會果斷斷聯，因為在他們眼裡，情義是神聖不可踐踏的。

榮登最重義氣冠軍的，非天蠍座莫屬 圖片來源：IG @aerichandesu

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

《延伸閱讀》

十二星座不能接受的「地雷行為」公開！牡羊的爆脾氣、天蠍的信任問題，一碰就爆炸！(beauty美人圈)

最會經營感情的星座TOP5！金牛慢熱但可靠、摩羯超有責任感，懂得相處才是長久的祕訣！(beauty美人圈)