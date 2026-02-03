最重註銷牌照！汽車隔熱紙2月28日正式納管 罰多少錢、透光率限制一次看

交通部公路局今（3）日舉辦「汽車隔熱紙透光率法制化管理記者會」，宣布汽車隔熱紙可見光透過率法制化管理新制，將於2月28日起正式實施。

未來新車申領牌照時若黏貼隔熱紙，必須符合規定標準；若黏貼不合格隔熱紙，經限期未改善者將面臨吊扣或註銷牌照處分。

新制上路：違規最重註銷牌照

自2月28日起首次領用牌照的新車，全面適用汽車隔熱紙透光率納管新制，並將可見光透過率列為車輛檢驗項目。

若檢驗不合格，公路局各區監理所將要求限期改善並覆驗；若逾期未改善，將依《道路交通管理處罰條例》第17條規定處理：

．最高罰鍰1800元

．逾期一個月未改善者吊扣牌照

．逾期六個月以上未改善者註銷牌照

新制亮點一：首次領牌新車全面納管

據修正後《道路交通安全規則》第39條及第39條之1規定：

．前擋風玻璃可見光透過率70%以上

．前側窗可見光透過率40%以上

．計程車及幼童專用車：前擋70%、其餘車窗與後擋風玻璃40%以上

公路局指出，此舉可確保駕駛在白天與夜間皆具足夠視線距離與清晰度，「安全可視、視野清晰」是此次修法核心。

新制亮點二：合格產品一眼辨識

為落實源頭管理，合格隔熱紙產品須具備明確合格標識，分為

．業者自行烙印：標示廠牌、型號及可見光透過率。

．車輛安全審驗中心核發：由專業機構印製，貼於車內前擋風玻璃右下角（副駕駛座側）。

新制亮點三：與業界合作，從交車起就合法、安全

考量國內多數新車由經銷商協助黏貼隔熱紙，公路局及各監理機關已與汽車代理商、公會及業者建立合作機制，未來民眾購車時，銷售端將同步協助宣導與提供合格隔熱紙產品，確保「從交車起就合法、安全」。

公路局局長林福山於記者會現場以實車示範合格標識樣式與透光率標準，強調此次新制「以安全為核心、以透明為原則、以共識為基礎」。交通部政務次長陳彥伯則指出，隔熱紙納管政策兼顧氣候環境、隱私權與價格負擔性，是政府、產業與消費者共同合作的成果。

公路局呼籲，車主若有黏貼隔熱紙需求，應選用符合標準的合格產品，以確保駕駛清晰視野與安全行車，攜手打造更安全、透明與舒適的道路環境。

