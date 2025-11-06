最重開罰1200元！雙北河濱公園同步禁止電動二輪車進入 明年元旦上路
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導
為了維護河濱公園內的民眾安全，新北市政府宣布，自明年元旦起，禁止微型電動二輪車進入河濱公園範圍。若違反規定，將依照《道路交通管理處罰條例》第73條第1項第2款開罰新台幣300元至1200元。高灘處也提醒，目前宣導期至今年12月31日止，呼籲民眾盡早配合，以免觸法受罰。
高灘處指出，雖然微型電動二輪車依道交條例屬「自行車」，理論上可以形式在部分公共區域，但考量到河濱公園有許多民眾會在此休息、散步，人潮密集且多數人以步行及自行車為主，電動車即有有限速也依然存在安全疑慮。在家賞有不部分民眾及業者會私自改裝車體零件，導致超速行駛等行為，市府認為有必要全面禁止。
此外，新北市與台北市和公園互相串連，兩地市府已協調一致，雙北河濱公園同步禁止微型電動二輪車進入，希望藉此降低事故發生，保障民眾安全。高灘處也強調，之後將會在公園內設置明顯告示牌，提醒民眾遵守規範。呼籲使用者在騎乘時選擇適合區域行駛，共同營造更安全、舒適的河濱空間。
