最長壽人瑞122歲 百歲以上5749人

今年全國百歲人瑞達五千七百四十九人，最高齡為一百二十二歲。圖為總統賴清德（前左二）日前拜訪人瑞，送上重陽節祝福。前右為台中市長盧秀燕、前左為總統府秘書長潘孟安。（總統府提供，中央社）

記者傅希堯∕台北報導

衛福部社會及家庭署二十九日指出，統計今年全國百歲人瑞數再創新高，至八月二十九日已達五千七百四十九人；最高齡為一百二十二歲，也創下新高，也使今年金鎖片採購金額達七千六百九十九萬餘元。

社家署代理署長周道君表示，政府每年在九九重陽節都會致贈象徵福壽延年、身體健康的金鎖片給百歲以上人瑞，去年採購金額近六千萬元，今年金鎖片決標金額為七千六百九十九萬五千六百零六元。

衛福部統計，台灣地區百歲人瑞人數，一一二年為五千零一十一人、去年為五千五百四十二人。今年再創新高，統計至八月二十九日已達五千七百四十九人，較一一二年增加七百三十八人、成長約百分之十五。

衛福部指出，在年紀最長部分，今年女性為一百二十二歲，男性為一百一十五歲。最年長的人瑞居住於台北市，先前出國赴夏威夷，卻因新冠疫情回不來遭到除籍，使去年最年長女性人瑞為一百一十九歲，但今年一百二十二歲人回國，也推升了最長壽的紀錄。

衛福部指出，對失能者政府已提供長照資源，獨居長輩則有獨老關懷協助，有百歲長輩仍在社區照顧關懷據點活動，歡迎長輩盡早到社區中多參與各樣活動，在人生後段也盡量與社會保持聯繫，再參考國健署的營養建議，並適度運動，人人活到百歲不是夢。