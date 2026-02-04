最長寒假不斷學 新北推數位職涯隨選探索力培養

（記者陳志仁／新北報導）最長寒假正式展開，新北市政府教育局整合推出「在家瘋職探」及「ewant 數位學習專區」等多元數位學習資源，採「隨選隨看、名額無上限」模式，讓國中小至高中學生可依興趣自主學習，不受時間與地點限制，打造「學習不中斷、探索不打烊」的寒假新日常。

圖／新北在家瘋職探－工業類－學生開心展示完成二足機器人。（新北市政府教育局提供）

教育局局長張明文指出，數位職涯試探課程以「做中學」為核心，專為國中小學生規劃的 17 門數位職涯試探課程，由新北市 16 所職業試探中心將歷年最受歡迎課程轉化為數位教材，內容從 AI 機器人到文創手作，讓孩子在家中即可探索多元職涯方向。

學生可依影片引導同步實作，所需材料多為日常生活中容易取得的用品，有效降低學習門檻；課程涵蓋工業、藝術等七大職群，透過組裝藍牙 MP3 播放器、認識二足機器人結構，或完成逐格動畫創作，引導學生在居家實作中探索興趣、累積經驗，穩健踏出生涯探索的第一步。

相關課程影片已上架教育局 YouTube 頻道，採「隨選隨看、隨時職探」模式，陪伴學生彈性學習、不受時間與地點限制；同時也銜接高中階段學習需求，透過「新北市高中數位學習專區」免費提供逾 200 門線上課程，涵蓋數理、工程、AI 資訊等多元領域，協助學生深化學習並累積學習歷程成果。

教育局表示，今年寒假也透過「新北市中小學寒暑假育樂營網站」同步辦理約 300 梯次實體營隊活動，提供國中小學生約 7,000 個免費名額，課程結合 AI 科技、半導體、VR 虛擬實境及永續綠能等前瞻議題；未能參與實體活動的學生，也可善用數位學習資源，邀請家長陪伴共學，在寒假中持續探索興趣與潛能。

