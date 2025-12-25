最長寒假不無聊！ 新北六大主題職探營、釋七千免費名額

泰山高中辦理環保車保養暨車身簡單彩繪育樂營活動。(新北教育局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

115年寒假長達30天，為回應家長對「寒假學習不斷線」與孩子職涯探索的期待，新北市教育局擴大推出「115年職業試探育樂營」系列活動，一口氣規劃 300 梯次、7,000 人次免費名額，將自29 日起開放報名。課程橫跨半導體、AI 科技、文創設計、航太應用等前瞻領域，透過實作體驗探索興趣、打開視野，累積未來競爭力。

新北市教育局長張明文表示，新北長期深耕職涯試探政策，成果屢獲國內外肯定，包含日本 Good Design Award 設計大獎、《親子天下》教育創新 100、台灣永續行動獎與 IASE 教育影響力獎等，展現新北在教育創新與職涯探索的領先地位。115年更全面升級推出「未來職探課程」，聚焦AI科技、永續發展、醫療照護、心理健康、航太科技與自我探索六大主題，透過實作體驗與適性引導，陪伴孩子認識自我、提早布局人生方向。

新北市教育局指出，本次職探營隊內容多元、亮點十足。福和國中職探中心推出「從學習放眼我的未來：動畫職業新宇宙」，結合航太科技與動畫產業趨勢，並融入 SEL 社會情緒學習，引導孩子在探索中培養自信與未來感；鶯歌工商則規劃設計群課程「玩轉陶漿的魔法工坊—AI 注漿彩繪好好玩」，讓學生親手體驗陶瓷工藝，結合 AI 設計完成專屬作品，完整走過從創意發想到實作完成的學習歷程，深受親師生好評。

豫章工商舉辦餐旅群職探育樂營探索魔法料理。(新北教育局提供)

學生反饋提到，職探營隊不僅「好玩」，更能有效提升學習動機；白雲國小郭品希同學分享，原以為程式設計遙不可及，實際操作後成功用程式控制機器人，對科技學習大增信心；三峽國中林孟伶同學則回憶，國小參加職探營隊時，在多元試探中發現自己對藝術設計的熱情，成為日後升學與發展的重要參考方向。

新北市教育局表示，新北市已建置全國最多16所職業試探中心，涵蓋13 職群、百餘種體驗課程，每年開設超過千場職探活動，並持續串聯高中職與產業資源，打造全國最完整的國中小職涯探索網絡。未來將持續以課程創新與跨域合作，陪伴孩子不只是「看見未來」，更能在新北，找到屬於自己的未來。115年寒假職業試探育樂營自 12 月 29 日起開放報名，相關活動資訊與報名方式，請至新北市中小學寒暑期育樂營網站（https://camp.ntpc.edu.tw/） 查詢，歡迎家長與學生踴躍報名。