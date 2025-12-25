最長寒假不無聊 新北職探營提供7千名額免費參加

泰山高中辦理環保車保養暨車身簡單彩繪育樂營活動

學生充滿好奇專注於相機操作體驗，學習攝影樂趣

學生在課程中學習特效化妝，透過鏡前實作體驗好萊塢電影妝容技法

豫章工商舉辦餐旅群職探育樂營探索魔法料理

115年寒假長達30天，為回應家長對「寒假學習不斷線」與孩子職涯探索的期待，新北市教育局擴大推出「115年職業試探育樂營」系列活動，一口氣規劃300梯次、7,000人次免費名額，自12月29日起開放報名。課程橫跨半導體、AI科技、文創設計、航太應用等前瞻領域，透過實作體驗探索興趣、打開視野，累積未來競爭力。

本次職探營隊內容多元、亮點十足。福和國中職探中心推出「從學習放眼我的未來：動畫職業新宇宙」，結合航太科技與動畫產業趨勢，並融入SEL社會情緒學習，引導孩子在探索中培養自信與未來感；鶯歌工商則規劃設計群課程「玩轉陶漿的魔法工坊—AI注漿彩繪好好玩」，讓學生親手體驗陶瓷工藝，結合AI設計完成專屬作品，完整走過從創意發想到實作完成的學習歷程，深受親師生好評。

學生回饋分享，職探營隊不僅「好玩」，更能有效提升學習動機。白雲國小郭品希學生分享，原以為程式設計遙不可及，實際操作後成功用程式控制機器人，對科技學習大增信心；三峽國中林孟伶同學則回憶，國小參加職探營隊時，在多元試探中發現自己對藝術設計的熱情，成為日後升學與發展的重要參考方向。





教育局指出，新北市已建置全國最多16所職業試探中心，涵蓋13 職群、百餘種體驗課程，每年開設超過千場職探活動，並持續串聯高中職與產業資源，打造全國最完整的國中小職涯探索網絡。未來將持續以課程創新與跨域合作，陪伴孩子不只是「看見未來」，更能在新北，找到屬於自己的未來。115年寒假職業試探育樂營自 12 月 29 日起開放報名，相關活動資訊與報名方式，請至新北市中小學寒暑期育樂營網站查詢，歡迎家長與學生踴躍報名。