最長寒假！台師大辦講座 社會人士也可參加

▲台師大寒假推出「國際永續冬季學院」，攜手英國格拉斯哥大學、日本九州大學名師，開放台大系統跨校修讀及全台社會人士參與。（圖／台師大提供）

[NOWnews今日新聞] 我國8所大學配合16周新制，本周已經開始放寒假，假期長達65天。為保持學習動能，台師大規劃多元且彈性的寒假學習措施，包含串聯英、日兩國頂尖名校開課「國際永續冬季學院」，不僅開放台大、台科大跨校修讀，社會人士也可以上課取得永續微學程結訓證書。

台師大在114學年度寒假明年元月20日至30日開設「跨國永續講座」通識教育課程，以永續發展為主軸，全英語授課，課程涵蓋AI與永續教育、永續設計、氣候變遷、水資源管理、地方創生到永續觀光等主題；元月23日舉辦「2026 跨國永續論壇」，以「Three Islands, One Shared Vision – Shaping a Sustainable Future Together」為題，象徵台灣、英國、日本三島國家在氣候與島嶼永續議題上的共同責任與願景。

台師大國際長劉以德表示，論壇邀請來自英國格拉斯哥大學、日本九州大學的十位永續領域學者，分享英國在氣候立法與城市永續規劃的最新趨勢、日本在水資源管理與鄉村再生的技術與政策經驗，以及兩國在推動綠色教育與青年永續人才培育的作法。

教務長劉美慧強調，「台灣大學系統學生共學、人人可參與」，不僅台大與台科大學生可跨校修讀，亦向全台大專院校與社會人士開放，使永續議題真正成為跨校、跨文化的公共對話平臺。修課學生除了可近距離接觸國際名師、提升英文能力外，並獲得2學分通識認定，也將取得中英雙語結業證書，為未來升學、交換或職涯準備加分。即日起至明年元月16日接受報名。

台師大為雙語標竿大學，響應教育部推動「EMI免試托福試辦計畫」，學生在雙語標竿大學修習一定比例的全英語課程後，申請赴合作的美國大學就讀，即可免附托福成績。該計畫遴選四所標竿大學共12位學生，在今年寒假期間前往美國四所頂尖大學學習，其中，台師大有3位學生獲選，將前往哥倫比亞大學、紐約市立大學交流學習

台師大鼓勵學生善用寒假期間深化專業實習，也開設多門實習課程，例如，復健諮商與高齡福祉研究所開設「復健諮商實習」，提供長達320小時的專業實習機會，領域涵蓋職業重建個案管理、生涯輔導、職務再設計及輔助科技等。台灣史研究所開設「專業實習(二)」密集課程，將教學現場拉至國家鐵道博物館籌備處與苗栗火車頭園區，讓學生學習工業技術史、物件整飭與後設資料建置、博物館實務、參與典藏文獻的盤點與資料建置作業。

除了校內正式課程，台師大多年來亦已建立成熟的彈性多元自主學習機制，鼓勵學生透過海外修課、短期進修及國際線上學習平台累積學習成果。學生於寒暑假期間赴海外修課，經事前申請核准後，返國即可辦理學分採計；即使未出國，也可透過修習Coursera、Udacity、edX 等國際知名線上課程，最高可採計通識4學分，培養學生自主學習的能力。

