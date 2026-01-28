最長春節玩爆遊樂園！刷信用卡購票馬上省錢

長達9天的春節連假，暢玩國內外各大遊樂園，刷信用卡購票既方便又省錢。前往麗寶樂園以玉山麗寶聯名卡入場最優買1送1。持新光銀義大聯名卡於現場買票打85折。國泰世華CUBE卡聚焦日本遊樂園，持卡人生日當月最高有10%好康。滙豐Live+現金回饋卡適用範圍最廣，一口氣包下國內23家樂園、海外6家樂園，刷卡交易可獲3.88%現金積點。

年節假期與家人一起到遊樂園共創美好回憶，六福旅遊集團設計「遊子返鄉」住房專案，設籍桃園、新竹、苗栗，或身分證字號開頭為H、J、O、K者，入住六福莊5,800元起，享活力早餐或六福村入園手環2選1，春節住宿再送新年福袋。義大遊樂世界開賣春節套票，單人、雙人票只要870元、1,699元。劍湖山世界舉辦「元氣應援」活動，現場購票出示官網截圖，699元門票買2送1。

持聯名卡購買門票更划算，像是到台中麗寶樂園遊玩，刷玉山銀行聯名卡現場買票享原價6折優待，每月13日更給買1送1福利，在園區內與麗寶休息站消費只要9折價。使用新光銀義大聯名卡購入義大遊樂世界門票有85折優待，搭乘券園區內的摩天輪同享85折專屬好康。

滙豐Live+現金回饋卡優惠涵蓋國內23家樂園、海外6家樂園，包含全球環球影城、迪士尼樂園、日本吉卜力公園、國內兒童新樂園、X Park、遠雄海洋公園、麗寶樂園、劍湖山世界、九族文化村、國立海生館、奇美博物館……等。刷卡結帳一律贈3.88%現金積點，其中3%每月回饋上限888點。

國泰世華CUBE卡專攻海外遊樂園，選擇「趣旅行」後，在東京迪士尼樂園、東京華納兄弟哈利波特影城、大阪環球影城園區內交易可獲2%~3.3%小樹點。當月生日的卡友選擇「慶生月」權益，回饋率更衝上10%。春節期間都是「放假日」，使用台新Richart卡選擇「假日刷」方案，全通路消費均給2%台新Point。

2026年遊樂園高回饋信用卡優惠內容，如下表：

