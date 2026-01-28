最長春節玩爆遊樂園！刷信用卡購票馬上省錢
長達9天的春節連假，暢玩國內外各大遊樂園，刷信用卡購票既方便又省錢。前往麗寶樂園以玉山麗寶聯名卡入場最優買1送1。持新光銀義大聯名卡於現場買票打85折。國泰世華CUBE卡聚焦日本遊樂園，持卡人生日當月最高有10%好康。滙豐Live+現金回饋卡適用範圍最廣，一口氣包下國內23家樂園、海外6家樂園，刷卡交易可獲3.88%現金積點。
年節假期與家人一起到遊樂園共創美好回憶，六福旅遊集團設計「遊子返鄉」住房專案，設籍桃園、新竹、苗栗，或身分證字號開頭為H、J、O、K者，入住六福莊5,800元起，享活力早餐或六福村入園手環2選1，春節住宿再送新年福袋。義大遊樂世界開賣春節套票，單人、雙人票只要870元、1,699元。劍湖山世界舉辦「元氣應援」活動，現場購票出示官網截圖，699元門票買2送1。
持聯名卡購買門票更划算，像是到台中麗寶樂園遊玩，刷玉山銀行聯名卡現場買票享原價6折優待，每月13日更給買1送1福利，在園區內與麗寶休息站消費只要9折價。使用新光銀義大聯名卡購入義大遊樂世界門票有85折優待，搭乘券園區內的摩天輪同享85折專屬好康。
滙豐Live+現金回饋卡優惠涵蓋國內23家樂園、海外6家樂園，包含全球環球影城、迪士尼樂園、日本吉卜力公園、國內兒童新樂園、X Park、遠雄海洋公園、麗寶樂園、劍湖山世界、九族文化村、國立海生館、奇美博物館……等。刷卡結帳一律贈3.88%現金積點，其中3%每月回饋上限888點。
國泰世華CUBE卡專攻海外遊樂園，選擇「趣旅行」後，在東京迪士尼樂園、東京華納兄弟哈利波特影城、大阪環球影城園區內交易可獲2%~3.3%小樹點。當月生日的卡友選擇「慶生月」權益，回饋率更衝上10%。春節期間都是「放假日」，使用台新Richart卡選擇「假日刷」方案，全通路消費均給2%台新Point。
2026年遊樂園高回饋信用卡優惠內容，如下表：
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
新北暖冬就博會1月30登場 逾2500職缺徵才
（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新年商機拚就業！新北市勞工局將於1月30日上午10時至下午3時，於市 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
做Beat跟談戀愛一樣！陳君豪挺北流徵才 黃韻玲走訪20校：人人都能創作
台北流行音樂中心（北流）近期圓滿完成全國校園巡迴工作坊計畫，足跡遍及全台20所校園！董事長黃韻玲分享推動初衷，直言在創作工具普及的時代，希望讓不具備樂理或演奏基礎的學生，也能透過「北流雲取樣機」親身體驗聲音創作的樂趣。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
僱用安定措施延至7月底！勞動部補助九大行業薪資差額 每月最高領1.15萬
因應全球經貿局勢劇烈波動與關稅政策帶來的遞延效應，勞動部正式公告自今年2月1日起，延續辦理「僱用安定措施」至7月底，政策特別鎖定仍面臨經營壓力的九大傳統產業，包含食品製造、紡織、橡膠、塑膠、金屬製品、電力設備、機械設備、汽車零件及其他運輸工具製造業。凡在公告期間與雇主協議實施減班休息達30日以上，並經地方勞政機關通報的受僱勞工，即可依規申請薪資差額補貼，最高1萬1500元。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美報稅季開跑 財長貝森特：川普帳戶上線首週已吸引60萬戶申請
美國財政部長貝森特表示，川普帳戶計畫在報稅季啟動後迅速吸引約 60 萬戶家庭申請，顯示政府提供 1000 美元補助的育兒投資帳戶已引發市場關注，政策推動成效備受矚目。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
接軌元年 壽險徵才衝上2萬人
壽險業「接軌元年」拚業績，廣邀業務好手，國內各大壽險公司合計開出超過2.2萬的業務員額，並祭出優渥獎金與高額育兒補助等福利，向新鮮人與轉職人士招手。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
富邦人壽2026年業務員徵才目標5000人 新人獎勵最高43.2萬
2026年富邦人壽業務員徵才目標5000人，持續以「創業制」為核心，提供全方位資源協助社會新鮮人或轉職人士，以行動實現夢想，讓每位加入團隊的新人都是擁有自主權的創業家。品觀點 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《金融》愛運動也要小心意外 安達人壽推「安心溢起動定期保險」
【時報記者莊丙農台北報導】近年運動風氣盛行，安達人壽看準此趨勢，推出「安心溢起動定期保險」，為運動族群量身設計專屬防護網，提供筋骨類特定手術、意外骨折及骨折輔助器材、意外門診和特定事故身故等多重保障。保單亦設計健康外溢機制，年繳保險費有機會折減5％。 運動部全民運動署最新公布的「114年運動現況調查」，台灣參與運動人口比例達83.3％，約748萬人。其中規律運動人口比例達35.6％，創下10年新高，顯示全民運動已成為生活日常。 安達人壽指出，運動過度或肌力不足都可能造成傷害，運動傷害風險無所不在。為了讓有運動習慣的民眾能夠安心活動，安達人壽特別設計「安心溢起動定期保險」，提供10年及20年繳費年期，針對運動族群量身打造四大保障：1.特定筋骨手術保障：針對特定筋骨手術提供保險金及手術慰問保險金，減輕手術期間的經濟壓力；2.骨折保險金、骨折輔助器材補償保險金：因高強度碰撞導致骨折，免住院也有保障；若醫師診斷需要輪椅、拐杖或步行器等輔助器材協助復健，也可申請補償保險金；3.意外門診保險金：因意外事故至合格醫院或診所接受門診診療，無論回診或復健皆可申請，每一保單年度最高提供6次補貼。；4.身故時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
安達人壽「安心溢起動定期保險」守護全民運動健康
近年運動風氣盛行，安達人壽看準此趨勢，推出「安心溢起動定期保險」，為運動族群量身設計專屬防護網，提供筋骨類特定手術、意外骨折及骨折輔助器材、意外門診和特定事故身故等多重保障，守護全民運動健康。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美漢堡王員工大亂鬥！同事亮槍「支援輸贏」5人全被逮 門市緊急徵才
《奧古斯塔新聞報》（Augusta Press）報導，這起事件發生於上週四，起因為2名員工上班遲到，引發同事間口角，衝突迅速升高，最終演變成肢體衝突。警方接獲報案稱現場有人開槍，里奇蒙郡（Richmond County）警長辦公室隨即出動多個單位與救護人員，趕赴位於迪恩斯橋路（Deans...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1則留言
陳菊請辭獲准 請假13個月「468萬薪資」流向曝
政治中心／李汶臻報導75歲前高雄市長、監察院長陳菊自2024年12月因病住院，至今已逾一年多，期間甚至一度因網路誤傳死訊，引發各界震驚。據了解，陳菊住院期間曾多次向賴清德總統請辭，但獲慰留；今（28）日總統府發出總統令，獲准陳菊請辭，並於2月1日正式生效。實際上，自陳菊靜養以來，關於她每月36萬元的薪資動向引發外界討論；如今，這筆薪資總額以及後續處置流向全被揭開了。民視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
陳菊辭監察院長 468萬元薪資全上繳國庫
監察院長陳菊2024年底因病住院至今已超過一年，總統府今（28）日下午發布總統令，宣布陳已請辭，予以免職，此令自中華民國115年2月1日生效。而在住院期間，陳菊自願放棄每月36萬元薪資，自2025年起至今年1月，她的薪資共計約468萬元新台幣。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
華府智庫批我國「走後門」操縱匯率！保險精算學者駁斥：是回到正門
華府智庫學者以「走後門（backdoor）」形容我國對保險業外幣資產會計制度的調整，並進一步連結為「變相干預匯率」，保險精算學者28日強調，「不是走後門，而是回到正門」。所謂「走後門」的指控，源自對會計制度角色的誤解，及對市場因果關係的簡化解讀，制度調整的本質，是管理階層判斷與會計認列的專業修正，目的是提升財務報導的忠實性與穩定性，而非透過間接手段影響匯率水準。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1則留言
保險精算學者：美智庫批台走後門操縱貨幣是誤解會計制度角色
華府智庫學者以「走後門」將我國對保險業外幣資產會計制度的調整，連結為變相干預匯率，保險精算學者28日強調，「不是走後門，而是回到正門」。走後門的指控源自對會計制度角色的誤解，及簡化市場因果關係。制度調整的本質，是管理階層判斷與會計認列的專業修正，為提升財務報導的忠實與穩定性，非透過間接手段影響匯率水準。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
南投精品咖啡飄香「路易莎」 15間門市限定上市
【記者林玉芬/南投報導】南投精品咖啡在縣府輔導及農業部農村發展及水土保持署指導下，和知名連鎖店「路易莎」咖啡攜手合作。「山之序曲.啜飲南投-南投精品咖啡媒合發表會」29日在縣府登場，在地精品咖啡正式跨...自立晚報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
《大陸股市》午後三大指數走跌 保險、白酒類股逆揚
【時報-台北電】午後三大指數走跌，滬指報4148.83點，跌0.06%，深成指報14273.25點，跌0.49%，創指報3303.34點，跌0.61%。 盤面上，油氣開採及服務、白酒、貴金屬板塊漲幅居前；電子化學品、半導體板塊跌幅居前。 板塊方面，保險板塊震盪走強，新華保險創歷史新高；白酒板塊走高，酒鬼酒、金徽酒漲停；午後油氣股再度拉升，準油股份、中曼石油等多股漲停；貴金屬板塊震盪，曉程科技領漲。 下跌方面，CPO等算力硬件股震盪走低，奕東電子跌超9%；電網設備持續下挫，廣信科技領跌。 總體來看，兩市個股跌多漲少，下跌個股超過3700檔。(編輯：林家祺)時報資訊 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
網傳薪水小偷？高雄藍營總召怒嗆：國民黨審預算最認真
網路近日傳出高市議會「薪水小偷」暗酸國民黨，國民黨團總召黃香菽今爆氣指出，國民黨議員不但在場人數多、審查預算最認真，惡意攻訐對國民黨很不公平。高市議會今繼續審查高市府115年度總預算，國民黨團總召黃香菽率先發言，提及本週網路上出現造謠圖卡，指控高市議會有「薪水小偷」，不認真審查預算，痛批相關內容全是自由時報 ・ 1 天前 ・ 4則留言
桃園平鎮區婦幼活動中心明舉辦徵才活動
「職涯攜手‧一鹿相伴」現場徵才活動明天（30日）下午1點到3點半，將在桃園市平鎮區婦幼活動中心舉辦，桃園市政府就業職訓服務處表示，現場徵才活動將由25家廠商，提供1100個以上職缺，是失、待業或想工作的民眾在農曆春節前找到理想工作的好機會。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
陳菊請假13個月薪資468萬全納國庫 高醫曝她健康狀況
監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主委陳菊自2024年12月底開始請假，迄今已經請假超過一年。總統府今天（28日）發布總統令，宣布陳菊已請辭，予以免職。此令自今年2月1日生上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍白助理費除罪化明闖關三讀 林楚茵批噁心：貪污除罪還自肥加薪
本會期最後一次立法院會將於明天登場，在野預告將上演「爭議法案大清倉」，其中包含國民黨立委牛煦庭提出的助理費除罪化法案。民進黨立委林楚茵今天（29日）痛批，藍營提案將「助理薪資」定性為「補助費」，等同把公費助理薪資變成立法委員私房錢，不僅想貪污除罪，還要「自肥加薪」，「這種自肥兼脫罪的法案就跑得特別快，只有兩個字，噁心！」鏡報 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
人頭帳號造謠陳菊坐領乾薪 林智群反轟藍白作秀卻照領薪水：這才是浪費稅金！
即時中心／梁博超報導監察院長陳菊自前（2024）年底因病入院請假迄今已逾1年，總統府昨（28）日發布總統令，證實陳菊請辭獲准，自2月1日起生效。律師林智群直言，一堆人頭帳號開始洗陳菊爽領薪水，「薪水都捐出來了！」反觀藍白立委不審總預算，卻整天提違憲法案、爭議法案，延會一個月跑去美國快閃作秀，甚至立法院早上9:48就散會，薪水卻照領「才是浪費我們繳的稅金啦」！民視 ・ 20 小時前 ・ 3則留言