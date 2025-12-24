最長的「失業期」開始！備戰2026地方選舉 許甫辭黨職全力拚松信議員

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

為布局2026年地方選舉，民眾黨副秘書長許甫昨（23）日宣布，將請辭中央黨部職務，投入2026年台北市松山、信義區議員選戰。許甫今（24）日受訪表示，「今天就是在中央黨部服務的最後一天」，未來一年將全力投入基層選戰，爭取選民認同與支持。

民眾黨副秘書長許甫今日受訪事時表示，「今天就是在中央黨部服務的最後一天」。（圖／許甫臉書）

許甫今天接受訪問時直言，「對，今天12月24號就是在中央黨部服務的最後一天」，並形容接下來可能迎來「踏入職場最長的失業時間」，但也期許這段時間「一年就好」，希望明年此時已經找到新的工作，繼續為民服務。

談及辭職投入選戰的決定，許甫形容這是一場「破釜沉舟」的選擇，想投入到基層的選舉，尤其是議員的選舉。他指出，議員選舉本就需要全心全意投入，「要服務民眾，你本來就應該是全心全意」，相較之下，辭去黨職並非困難的決定。他強調，未來一年希望把時間完整留給松山、信義選區的選民，多接觸大家、傾聽需求，「未來有機會的話，爭取他們的支持，然後當選議員」。

至於是否還有其他黨內主管同步請辭，許甫也說明，民眾黨中央相關規定相當明確，凡中央黨部副主任以上幹部，只要參與選舉，都須最晚在就職前一年提出辭呈，「這是黨內制度的一部分」。

事實上，民眾黨主席黃國昌早在21日即證實，依據黨內「公職人員選舉提名條例」，有意參選者須依規定辭去黨職，包括許甫在內，另有新聞部主任吳怡萱、國際部主任林子宇、社發部主任張清俊、社發部副主任林志學及秘書行政部副主任蔡君婷等6人，預計於24日集體請辭，正式投入2026年選舉布局。黃國昌當時強調，民眾黨是一個制度的政黨，所有參選安排都必須依制度辦理。

