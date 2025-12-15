最長10小時！桃園、龜山、蘆竹12/20停水 影響區域一次看
為提升桃園地區供水穩定及用水品質，台灣自來水公司第二區管理處將辦理五福及成功加壓站電氣設備檢驗以提升設備妥善率，另為減少停水次數避免重複停水影響用戶，一併辦理五福加壓站600mm及300mm水量計汰換工程，此次整合三項工程一併施作，12月20日桃園區、龜山區、蘆竹區部分區域將進行施工停水，共影響3萬3019戶，請民眾記得把握時間儲水。
有關停水的時間與範圍，台水二區處說明，20日凌晨5時至下午15時，蘆竹區中山里、五福里、內厝里、南崁里、吉祥里、山鼻里、營盤里、營福里、瓦窯里、福祿里、羊稠里、錦中里、長壽里及龜山區南上里、南美里、大坑里將停水10小時，影響1萬8210戶。；上午8時至下午13時，桃園區三元里、三民里、大有里、大業里、忠義里、春日里、會稽里、檜樂里、汴洲里、福元里、青溪里及龜山區龜山里長壽路542巷則將停水5小時，影響1萬4809戶。
台水二區處表示，台水將儘量縮小停水範圍及時間。停水時間，請慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
台水二區處提到，停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用，台水於作業完成後，即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象，請諒察。如欲確認相關停復水進度，可至台水停水查詢系統查詢，或撥打客服專線1910。
