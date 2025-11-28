最難忘週年！男友送她「13140鈔票花」超浪漫 2個月後遭逮捕…真相曝光崩潰

男友送她「13140鈔票花」超浪漫，2個月卻遭逮捕真相曝光。示意圖／東方IC

近日中國一名女子度過了最「難忘」的週年紀念日。她收到男友精心準備的「13140鈔票花」，原以為是滿滿浪漫心意，卻沒想到這份禮物竟是用她自己的金飾換來的，男友因涉竊盜最終遭警方逮捕。

綜合中國媒報導，浙江諸暨市警方20日接獲一名女子報案，她稱家中的金手鐲、金項鍊與金手鍊突然失蹤，起初她以為放錯地方，但翻遍整個住處仍找不到，懷疑遭人偷竊。

警方到場後發現，屋內外毫無破門或翻動痕跡，判斷極可能是「熟人作案」。經詢問後得知，知道首飾盒密碼的只有女子與王姓男友，因此將矛頭指向男子。

廣告 廣告

王男在警詢時坦承犯案。他表示，9月時兩人交往滿一週年，原想準備一份特別的禮物，但自己外面欠下一屁股債沒錢購買，於是動起歪腦筋。某次兩人外出吃飯後，趁女友酒醉入睡，他悄悄打開首飾盒，將金飾全數拿走，隔日前往金店變賣，共換得3萬元人民幣（大約13.3萬元新台幣）。

王男表示，花了480元（大約2127元新台幣）請花店製作「13140元紙鈔花束」（大約5.8萬元新台幣）送給女友，剩下的錢則拿去還債與支付生活費。王男供稱，以為2個月過去了都沒有被發現「應該沒事了」，沒想到最後仍被警方找上門。

警方指出，王男因涉嫌竊盜罪，已被依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



回到原文

更多鏡報報導

「砰！」中國政府集體銷毀非法爆竹 炸出10公尺天坑還害4人受傷

中國重大工安意外！雲南昆明「這車站」試驗列車衝撞工人釀11死2傷

中國男釣到「國寶」嚇壞！ 連打3通電話給警察報備下場曝光