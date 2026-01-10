「最難排的BUFFET」出包！民眾吃奶酪吃到碎玻璃

被票選為「最難排的BUFFET」，但卻出現食安漏洞。（圖／Threads@staf0951）





被票選為「最難排的BUFFET」，但卻出現食安漏洞，顧客在下午茶時間用餐，在甜點裡吃到「碎玻璃」，餐廳雖然有收回餐點，將餐費打八折，但多數網友還是覺得不合理。

碎玻璃將近半個指節，這樣看來算是小碎片，不過出現在食物裡是個大問題。

民眾到桃園，上個月底新開幕的知名高檔自助餐廳用餐，下午茶時間拿了甜點，但居然疑似在奶酪中吃到玻璃碎片。

民眾表示當下反映，現場經理有及時處理，幫他打了八折，餐廳也有將整批甜點收回，不過還是有點陰影。

民眾：「我覺得物價在調漲，如果說它可以維持一個品質的話，我是可以接受的。」

這不太平靜的用餐體驗，在網路上掀起話題，不少人表示，最重要的是這位民眾，有及時注意到，如果真的將碎玻璃吞下去，後果不堪設想。

更多人是覺得超不合理，因為這家高檔自助餐，可是被票選為最難排的BUFFET冠軍，居然還出這麼扯的食安漏洞，甚至只用打折處理，也讓不少人用餐意願跟著打折。

