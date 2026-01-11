「最難排Buffet」奶酪竟吃出碎玻璃！ 島語打8折道歉：將全面更換器皿

「島語」桃園台茂店在2025年12月29日開幕。（圖／翻攝自臉書／島語）

知名Buffet「島語」桃園台茂店去年12月才開幕，沒想到近日卻傳出食安問題，有民眾準備吃奶酪時，發現裡面有碎玻璃，所幸並未受傷，但仍讓她忍不住感嘆「理性可以理解，但心理陰影還在，要喝酒壓壓驚！」對此，業者回應，當下立即向顧客道歉並給予8折補償，10日起全台門市的奶酪玻璃杯將換成非玻璃材質。

這位民眾9日在Threads發文表示，當天她到島語吃下午茶，沒想到卻在甜點中吃到碎玻璃，「現場經理有即時處理、整批甜點收回也給了8折，理性可以理解，但心理陰影還在，要喝酒壓壓驚。」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「玻璃欸！這至少要免單起跳的補償了吧，會死人欸這個」、「這超嚴重，8折根本是敷衍，在美國發生這種事原PO可以告到餐廳倒掉吧」、「吃到塑膠或者衛生紙之類都還好，頂多衛生問題，但玻璃這是尖銳物，跟把刀吞進去肚子裡沒甚麼差別，喉嚨、腸胃都可能大出血，可能受中重傷，嚴重一點死亡都可能的」、「不是有沒有吃進去的問題，是根本不該有玻璃在食物裡面，妳真的要更嚴肅處理這件事」、「說實話是要整桌免單的，玻璃吃下去不是開玩笑的，今天是你幸運有發現，如果是小孩子就根本不會去注意到」。

對此，原PO則留言補充，當下只在意有沒有流血、人沒事就好，折扣幾折都不重要，而且是在用餐最後10分鐘才發生，所以現場也沒有不滿，是驚嚇的情緒比較多，之前在台北店吃的體驗也是好的，所以才會再訂桃園店，「可能剛開幕比較混亂，希望桃園島語能好好重視食安問題，若不慎小孩吃到怎麼辦，想到就覺得可怕！」

針對此次食安事件，業者回應，這組客人用餐時段為下午茶，當時客人吃甜點奶酪的時候，發現裡面有碎玻璃，當下立即向服務人員反映，餐廳也立刻上前更換，並確認客人是否有受傷，同時餐檯也全面清查其餘甜點是否有發生同樣問題。

業者強調，事後確認為單獨狀況，客人也並未吃入口，餐廳人員第一時間立刻致歉，也予以餐費折扣做為彌補，10日起全門市會把奶酪玻璃杯更換為更安全材質，避免任何問題再次發生。

